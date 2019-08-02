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Çaykur Rizespor 3 - 0 Keşla FK

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 02.08.2019 18:44 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Azerbaycan ekiplerinden Keşla FK'yı 3-0 mağlup etti. Yeni transfer Barış Alıcı attığı 2 golle yıldızlaştı.

Çaykur Rizespor 3 - 0 Keşla FK

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Azerbaycan Ligi ekiplerinden Keşla FK ile karşılaştı. Yeşil-mavili ekip, Barış Alıcı'nın yıldızlaştığı mücadelede rakibini 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor; maça Gökhan - Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Dario, Diomande, Vetrih, De Pauw, Barış, Samudio ve El Kabir ilk 11'i ile başladı.

Karadeniz ekibi, 25. dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada yeniden sahneye çıkan Barış Alıcı farkı 2'ye çıkartırken, 43. dakikada De Pauw attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuç vermeyince karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Keşla FK Barış Alıcı

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