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Çaykur Rizespor'a kar engeli

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 09.02.2020 13:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 21’inci hafta müsabakası için yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı’ndaki uçuş seferlerinin akmasından dolayı İzmir'e gidemedi.

Çaykur Rizespor'a kar engeli

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 21’inci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Rize’de kendi tesislerinde tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İzmir’e gitmeyi planlıyordu. Havalimanında ki uçuşların aksaması dolayısıyla kendi tesislerinde beklemeye başlayan Çaykur Rizespor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile görüştükleri öğrenildi.

Uygun hava şartlarının oluşması durumunda Çaykur Rizespor'un İzmir’e gitmesi bekleniyor. TFF’nin kötü hava şartlarının devam etmesi durumunda mücadeleyi bir gün sonraya ya da ileri bir tarihe erteleyeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor Trabzon Havalimanı Göztepe

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