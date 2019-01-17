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Çaykur Rizespor Aatif Chahechouhe ile sözleşme imzaladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe'nın transferi için Fenerbahçe'nin ardından Faslı oyuncuyu ile anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor Aatif Chahechouhe ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe'nın transferi için Fenerbahçe'nin ardından Faslı oyuncuyu ile anlaşmaya vardı. Kısa bir süre önce Fenerbahçe ile anlaşan ancak Aatıf ile anlaşamayan Ç.Rizespor, Faslı futbolcuyu ikna etti ve transfere nokta koydu.

Aatif ile Rizespor'un anlaşması gerektiğini kaydeden başkan, "Aatif'i affettik, kendisini isteyen takımlar var. En çok isteyen takım Çaykur Rizespor oldu. Biz transfer için Rizespor ile anlaştık, el sıkıştık. Ama Aatif, Rizespor ile anlaşmadı. Biz de en kısa sürede anlaşmalarını bekliyoruz." demişti.

Rizespor'dan yapılan açıklamada,

"Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür ederiz. Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor

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