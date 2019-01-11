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Galatasaray'ın yeni transferi Marcao için olay açıklama

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 11.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun kendilerine önerildiğini söyledi. Bakır, Marcao için bize teklif edilen rakam 300 bin Euro'nun biraz üzerindeydi" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao için olay açıklama

Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Transfer için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakır, Asistanaliz.com'da yer alan özel habere göre Aatıf için birkaç gün içinde resmi açıklamanın yapılacağını açıkladı. Öte yandan bu oyuncuyu çok istediklerini söyleyen Rizespor Basın Sözcüsü, Aatıf transferi için takas düşüncelerinin olmadığını duyurdu.

UKRAYNALI TAMAM
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Dinamo Kiev'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Morozyuk'un Gladkyy'den sonra bu sezon yeşil mavililerin kadrosuna kattığı ikinci Ukraynalı futbolcu olduğunun altı çizilirken, Gladkyy'in Süper Lig'de oynadığı 8 maçta da gol kaydedemediğine vurgu yapıldı. Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır Asistanaliz Radyo'da özel açıklamalar yaparken, Morozyuk'un 1-2 güne resmi imzayı atacağını söyledi.

"MARCAO 300 BİN EURO'DAN BİRAZ DAHA FAZLA FİYATA BİZE ÖNERİLDİ"
Galatasaray'ın Pazartesi günü İstanbul'a getireceği Marcao'nun daha önce kendilerine teklif edildiği konusundaki soruya da cevap veren Bakır, "Rakamı tam söylemeyeyim ama bizim onu istediğimiz doğruydu. Musa Çağıran'ı renklerimize bağlayınca da bu oyuncuyu almaktan vazgeçtik" diye konuştu.

Arda Ün'ün "Teklif edilen rakam 300 bin Euro muydu?" sorusuna ise "300 bin Euro'nun biraz daha üstü bir rakamdı" diyerek iddiaların gerçeği yansıttığını duyurmuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
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