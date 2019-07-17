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Çaykur Rizespor'da hedef 10 bin kombine

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 17.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bu sezon taraftarlarına 10 bin kombine bilet satışı yapmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor'da hedef 10 bin kombine

Kombine biletlerini iki gün önce satışa sunan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 bin kombine bilet satışı yapmayı hedefliyor. Rize Valisi Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çaykur Rizespor'a destek olmak amacıyla Çaykur Didi Stadı'nda bulunan Atmaca store mağazasına giderek kombine bileti satın aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada, geçen yıl 9 bin 28 kombine bileti sattıklarını, bu yıl hedeflerinin 10 bin olduğunu söyledi. Kombine biletini satın aldıktan sonra açıklamada bulunan Vali Çeber, Rize'yi ve Çaykur Rizespor'u çok sevdiğini belirterek, "Sporu ve spor yapanları seviyorum. Herkesin spor yapmasını da isterim" dedi.

Çeber, mavi ve yeşilin kenti Rize'de yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"En sevdiğimiz renkler ise yeşil ve mavi. Ben Rize'ye geldikten sonra mavi ve yeşil tonlarda birkaç tane takım elbisem de oldu. Büyük bir keyifle de giyiyorum. İnsanların çalıştığı yerlerle bütünleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurum amirlerimle beraber geçen yıl takımımızın en kötü olduğu dönemlerde ziyaretlerimiz oldu. Rize'de sayacağımız en önemli 8-10 figürlerden herhalde birisi Çaykur Rizespor olur. Bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Bizim alacağımız bir kombine sembolik ama önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkesin karınca kararınca bu işe sahip çıkması gerekir."

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize'nin ve Çaykur Rizespor'un ortak noktalardan birisi olduğunu vurguladı.

Sezon öncesinde takıma sahip çıkma adına bir araya gelmenin çok önemli olduğunu ifade eden Metin, "Şehir takımları şehirleri birleştiren bir araya getiren ve bu sinerji ile şehrin diğer dinamiklerini harekete geçiren olgulardır. Böyle düşünüyoruz. Çaykur Rizespor'un başarılı olması Rize'nin başarılı olmasıdır. Çaykur Rizespor için bir aradayız. " diye konuştu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er de Çaykur Rizespor'a verdikleri destek için Çeber ve Metin'e teşekkür etti.

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