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Çaykur Rizespor'da hedef İsmail Köybaşı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen İsmail Köybaşı'ya talip oldu.

Çaykur Rizespor'da hedef İsmail Köybaşı

Süper Lig’e geri dönen Rize’nin hedefinde büyük takımlardan ayrılması beklenen kiralık oyuncular var. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin gündemine Fenerbahçe’de düşünülmeyen İsmail Köybaşı’nın olduğu öğrenildi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in başarılı oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek istediği bildirildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ismail köybaşı Fenerbahçe

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