Çaykur Rizespor'da hedef İsmail Köybaşı

Süper Lig’e geri dönen Rize’nin hedefinde büyük takımlardan ayrılması beklenen kiralık oyuncular var. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin gündemine Fenerbahçe’de düşünülmeyen İsmail Köybaşı’nın olduğu öğrenildi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in başarılı oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek istediği bildirildi. (FANATİK)

