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Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.07.2020 13:08 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

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