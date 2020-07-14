Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
Çılgın transfer teklifini açıkladı
Hüseyin Çimşir istifasını sundu
''Çirkin bir maç oynadık''
N'Koudou derbide yok
Kamerun'dan kötü haber!
Dünyaca ünlü teknik adam Cengiz Ünder'i istiyor!
Tolgay Arslan'a talip var
Galatasaray'da kritik toplantı
Serie A'da kulüplerden flaş istek
Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...
Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı
G.Saray'dan transfer sinyali!
UEFA'dan Manchester City açıklaması
Kutlamalar Körfez'i aydınlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum