Çaykur Rizespor’dan gönderme! ‘Hevesinizi…’

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray pandemi arasının ardından ilk maçına Rizespor karşısında çıktı. 2-0 mağlup olarak ağır yara alan, sakatlıklar ve cezalı duruma düşenlerle birlikte 4 oyuncusunu kaybeden Galatasaray’da çok büyük üzüntü hakimdi.

Sahasında Galatasaray’ı devirerek küme düşme hattında kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran ve nefes alan Çaykur Rizespor’da ise büyük bir sevinç yaşandı. Karadeniz temsilcisi maçın ardından resmi twitter hesabından Ünal Karaman’lı bir fotoğraf paylaşarak gönderme yaptı.

Puanını 28 yaparak 14’üncü sıraya çıkan Rizespor yaptığı paylaşımda ”#Rizespor küm…’ Hevesinizi kursağınızda bırakacağımız için mutluluk duyuyoruz!” ifadelerini kullandı.

