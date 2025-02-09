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Çaykur Rizespor'dan resmi açıklama geldi! Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a geri döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.02.2025 17:31
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Çaykur Rizespor, takımda kiralık olarak oynayan Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a geri döndüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor'dan resmi açıklama geldi! Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a geri döndü
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Beşiktaş Kulübü, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i, geri çağırma maddesini kullanarak tekrar kadrosuna kattı.

"BEŞİKTAŞ GERİ ÇAĞIRDI"

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika beşiktaş
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