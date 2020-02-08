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Çaykur Rizespor, Dario Melnjak ile sözleşme uzattı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 08.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Çaykur Rizespor, Dario Melnjak ile sözleşme uzattı

Çaykur Rizespor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Dario Melnjak ile sözleşme yenilendi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dario Melnjak, sportif direktör Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 2022 yılına kadar Çaykur Rizespor'a bağladı.

(DHA)

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