Çaykur Rizespor, Dario Melnjak ile sözleşme uzattı

Çaykur Rizespor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Dario Melnjak ile sözleşme yenilendi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dario Melnjak, sportif direktör Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 2022 yılına kadar Çaykur Rizespor'a bağladı.

(DHA)



