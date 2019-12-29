SPOR
  4. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İlk devrenin son maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile 3 haftalık araya giriyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 22 kez ağırlayan Çaykur Rizespor, bu karşılaşmalardan 6 kez galibiyet elde ederken, 11 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arıyor. İlk devrenin son maçı olan Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu kritik mücadeleyi beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz. Ç. Rizespor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı Mynet.com'da...

## ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

45' İlk yarı sona erdi.

43' Fenerbahçe'de Ozan Tufan ceza alanı içinde kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

41' Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Orhan sağ kanattan arka direğe nefis bir top kesti. Arka direkteki Oğulcan topa dokunamadı.

31' Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasına Muriqi yükseldi ama yerde kalınca kafa vuruşunu yapamadı. Sarı-lacivertliler Muriqi'in itildiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

24' Bir sarı kartta Çaykur Rizesporlu Oğulcan'a çıktı.Sarı Kart - Ogulcan Caglayan

24' Fenerbahçe'de Gustavo sarı kart gördü.

18' Çaykur Rizespor, Abarhoun'un kafa golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı!

13' Fenerbahçe'de Deniz Türüç frikikten nefis bir gole imza attı! Fenerbahçe 1-0 öne geçti!Gol - Deniz Türüc

12' Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Kruse'den aldığı pasla kaleci Gökhan'la karşı karşıya kaldı. Ozan'ın yerden vuruşunda Gökhan gole izin vermedi.

8' Fenerbahçe'de Ozan Tufan orta alanda topla hareketlendi. Ceza alanı içine girmeden sert vurdu. Top üstten auta gitti.

6' Fenerbahçe etkili geldi. Deniz Türüç sağ kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı. Arka direkte Kruse'nin indirdiği topa Gustavo dokundu. Top Muriqi'nin önünde kaldı. Muriqi'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Gökhan zorlanmadan topu aldı.

1' Maç başladı

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

çaykur rizespor fenerbahçe maçı canlı izle

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR
FENERBAHÇE: Gökhan- Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan

ÇAYKUR RİZESPOR
FENERBAHÇE: Altay- Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAKAT VE CEZALILARI

ÇAYKUR RİZESPOR

SAKAT: Sasse, De Pauw

CEZALI: Moroziuk

FENERBAHÇE

SAKAT: Sadık, Moses, Zajc, Hasan Ali

CEZALI: Serdar Aziz

bein sports hd izle

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.
Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

rizespor fenerbahçe canlı izle

LİGDE 37. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugün Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize’de takımını yalnız bırakacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

DEPLASMANDA KAYIP

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor’a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim’de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

fenerbahçe rizespor maçı canlı şifresiz izle

FENERBAHÇE'NİN RİZE İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları bugün karşılaşacakları Rize'de daha önce 18 lig maçına çıktı.

Rize'de konuk Fenerbahçe 8, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor ise 22 gol attı.

2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Fenerbahçe: Fitne ve fesatçılara açık mesajımızdır!Fenerbahçe: Fitne ve fesatçılara açık mesajımızdır!
Euroleague'den flaş Fenerbahçe açıklamasıEuroleague'den flaş Fenerbahçe açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Çaykur Rizespor Rizespor Fenerbahçe çaykur rizespor fenerbahçe canlı izle canlı izle şifresiz izle canlı yayın bein sports canlı anlatım fenerbahçe rize canlı maç izle

En Çok Okunan Haberler

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
rize koyar geçer
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"

Ayew: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"

Fenerbahçe Simon Falette transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılıyor iddiası

F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası!

Roma, Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov ile sözleşme uzattı

F.Bahçe'ye transferde kötü haber

Ozan Tufan: 29. şampiyonluğa inanıyoruz

''29. şampiyonluğa inanıyoruz''

''Milan, Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifini reddetti''

F.Bahçe'ye transferde büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.