Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

31' Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasına Muriqi yükseldi ama yerde kalınca kafa vuruşunu yapamadı. Sarı-lacivertliler Muriqi'in itildiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

41' Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Orhan sağ kanattan arka direğe nefis bir top kesti. Arka direkteki Oğulcan topa dokunamadı.

Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

6' Fenerbahçe etkili geldi. Deniz Türüç sağ kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı. Arka direkte Kruse'nin indirdiği topa Gustavo dokundu. Top Muriqi'nin önünde kaldı. Muriqi'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Gökhan zorlanmadan topu aldı.

13' Fenerbahçe'de Deniz Türüç frikikten nefis bir gole imza attı! Fenerbahçe 1-0 öne geçti!Gol - Deniz Türüc

24' Bir sarı kartta Çaykur Rizesporlu Oğulcan'a çıktı.Sarı Kart - Ogulcan Caglayan

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugün Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.

SAKAT: Sasse, De Pauw

İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize’de takımını yalnız bırakacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

DEPLASMANDA KAYIP

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor’a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim’de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.