Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile 3 haftalık araya giriyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 22 kez ağırlayan Çaykur Rizespor, bu karşılaşmalardan 6 kez galibiyet elde ederken, 11 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arıyor. İlk devrenin son maçı olan Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu kritik mücadeleyi beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz. Ç. Rizespor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı Mynet.com'da...
## ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM
45' İlk yarı sona erdi.
43' Fenerbahçe'de Ozan Tufan ceza alanı içinde kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
41' Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Orhan sağ kanattan arka direğe nefis bir top kesti. Arka direkteki Oğulcan topa dokunamadı.
31' Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasına Muriqi yükseldi ama yerde kalınca kafa vuruşunu yapamadı. Sarı-lacivertliler Muriqi'in itildiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.
24' Bir sarı kartta Çaykur Rizesporlu Oğulcan'a çıktı.Sarı Kart - Ogulcan Caglayan
24' Fenerbahçe'de Gustavo sarı kart gördü.
18' Çaykur Rizespor, Abarhoun'un kafa golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı!
13' Fenerbahçe'de Deniz Türüç frikikten nefis bir gole imza attı! Fenerbahçe 1-0 öne geçti!Gol - Deniz Türüc
12' Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Kruse'den aldığı pasla kaleci Gökhan'la karşı karşıya kaldı. Ozan'ın yerden vuruşunda Gökhan gole izin vermedi.
8' Fenerbahçe'de Ozan Tufan orta alanda topla hareketlendi. Ceza alanı içine girmeden sert vurdu. Top üstten auta gitti.
6' Fenerbahçe etkili geldi. Deniz Türüç sağ kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı. Arka direkte Kruse'nin indirdiği topa Gustavo dokundu. Top Muriqi'nin önünde kaldı. Muriqi'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Gökhan zorlanmadan topu aldı.
1' Maç başladı
Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
ÇAYKUR RİZESPOR
FENERBAHÇE: Gökhan- Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan
ÇAYKUR RİZESPOR
FENERBAHÇE: Altay- Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM
ÇAYKUR RİZESPOR
SAKAT: Sasse, De Pauw
CEZALI: Moroziuk
FENERBAHÇE
SAKAT: Sadık, Moses, Zajc, Hasan Ali
CEZALI: Serdar Aziz
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.
Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.
Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugün Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.
Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.
Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize’de takımını yalnız bırakacak.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Sarı-lacivertliler, Süper Lig’deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor’a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim’de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları bugün karşılaşacakları Rize'de daha önce 18 lig maçına çıktı.
Rize'de konuk Fenerbahçe 8, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor ise 22 gol attı.
Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
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