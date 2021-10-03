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Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası ilginç görüntü!

03.10.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı, sarı kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçta Galatasaray'ın son golü, uzatmalarda geldi. Gol sonrası skor tabelası ekranlara 2-2 olarak yansıdı. İşte Rize'de o anlar...

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası ilginç görüntü!

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, tam 5 golün atıldığı ve hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının tartışıldığı maçta rakibini 90+11. dakikada Olimpiu Morutan'ın attığı golle 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Maç sonu ise dikkat çeken bir an yaşandı. Morutan'ın golünün ardından hakem Ali Palabıyık, bitiş düdüğünü çalarken tabelada sonuç değiştirilmedi ve maç sonucu 2-2 olarak yansıtıldı.

İşte o görüntü:

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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