Çaykur Rizespor, Gaziantep'i devirdi

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Rizespor karşıya geldi. Kümede kalmayı garantileyen iki takımın mücadelesinde kazanan 5-4'lük skorla Çaykur Rizespor oldu.

Çaykur Rizespor'un gollerini 6. dakikada Tunay Torun, 31. dakikada İsmail Köybaşı, 45. dakikada Soderlund, 59. dakikada penaltıdan Sabo ve 79. dakikada Samudio kaydetti. Gaziantep'in golleri 47. dakikada Maxim ve 48. ve 86. dakikada Muhammet Demir, 88. dakikada Djilbodji geldi.

Gaziantep FK sezonun son hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek; Çaykur Rizespor ise kendi sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

