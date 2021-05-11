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Çaykur Rizespor, Gaziantep'i devirdi

11.05.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de kümede kalmayı garantileyen iki takım Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor karşılaştı.

Çaykur Rizespor, Gaziantep'i devirdi

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Rizespor karşıya geldi. Kümede kalmayı garantileyen iki takımın mücadelesinde kazanan 5-4'lük skorla Çaykur Rizespor oldu.

Çaykur Rizespor'un gollerini 6. dakikada Tunay Torun, 31. dakikada İsmail Köybaşı, 45. dakikada Soderlund, 59. dakikada penaltıdan Sabo ve 79. dakikada Samudio kaydetti. Gaziantep'in golleri 47. dakikada Maxim ve 48. ve 86. dakikada Muhammet Demir, 88. dakikada Djilbodji geldi.

Gaziantep FK sezonun son hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek; Çaykur Rizespor ise kendi sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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