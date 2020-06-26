Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi

Çaykur Rizespor ile 4+1 yıllık sözleşmesi olan ve geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından opsiyonu kullanılarak sözleşmesi 1 sene uzatılan Oğulcan Çağlayan, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bilgilere göre oyuncunun fesih işlemleri bugün gerçekleştirildi.
Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın tek taraflı feshi için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuracak.
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Sözleşmede olan opsiyonu kullandık ama sporcumuzun da feshetme hakkı var. Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz bunu kabul etmedi. Son kararı TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek." dedi.
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