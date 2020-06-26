SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi

Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.06.2020 18:30 | Son Güncelleme

Adı Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edildi.

Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi

Çaykur Rizespor ile 4+1 yıllık sözleşmesi olan ve geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından opsiyonu kullanılarak sözleşmesi 1 sene uzatılan Oğulcan Çağlayan, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bilgilere göre oyuncunun fesih işlemleri bugün gerçekleştirildi.

EbcsxrBXgAABAdU

RİZESPOR BAŞVURU YAPACAK

Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın tek taraflı feshi için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuracak.

HASAN KARTAL AÇIKLAMA YAPTI

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Sözleşmede olan opsiyonu kullandık ama sporcumuzun da feshetme hakkı var. Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz bunu kabul etmedi. Son kararı TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek." dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Rizespor’dan flaş gönderme!Rizespor’dan flaş gönderme!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Fenerbahçe genç oyuncuyu açıkladı!

Fenerbahçe genç oyuncuyu açıkladı!

Mert Hakan Yandaş gerçeği ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş gerçeği ortaya çıktı

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fenerbahçe ve Rizespor'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe ve Rizespor'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Galatasaray ın adından korkuyorlar
kesin Galatasaray da ????
gel aslanım gel
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi

Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Oğulcan Çağlayan'a yeni sözleşme

Çaykur Rizespor’dan gönderme! ‘Hevesinizi…’

Rizespor’dan flaş gönderme!

Ünal Karaman: Bu galibiyet bizim için bir başlangıç

Ünal Karaman: Bu galibiyet bizim için bir başlangıç

Rizespor, Muslera'nın sakatlığına sessiz kalmadı! İşte o paylaşım...

Fenerbahçe ve Rizespor'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına odaklandı

Rizespor G.Saray maçına odaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.