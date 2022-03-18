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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından

18.03.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: - "Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Kaybetseydik her şey bitiyordu"

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Kaybetseydik her şey bitiyordu." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir maçı mutlu şekilde tamamladıklarını belirtti.

Ligin kırılma maçına çıktıklarını ifade eden Korkmaz, "Eğer kaybetseydik psikolojik anlamda dip yapmış takım daha da düşecekti ve onu ayağa kaldırmak imkansız gibi bir şey olacaktı. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Geldiğimden beri bu kadar mücadeleyi, kazanma arzusunu ilk defa gördüm. Oyunculara hep bunu söylüyordum ve bu maç böyle bir maçtı. Kendilerini kutluyorum." diye konuştu.

Kaleci Gökhan Akkan'ın maçtan sonra "Bu başlangıç maçımız." şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah iyi bitireceğiz. Reaksiyonlar çok önemli. Gittiğim her takımda oyuncuların reaksiyonu, davranışı hep skoru değiştirdi. Burada biraz geç oldu ama önemli olan devamı. Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Kaybetseydik her şey bitiyordu. Oyunculara, 'Artık toplantı yapmanın, konuşmanın anlamı yok. Sahada eylem yapacaksınız.' demiştim. Milli takım arasına moralli girdik ve daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Bazı oyuncular sakatlığı nedeniyle geriledi. Onlar da toparlayacaktır. Her zaman umudunuz olacak. Bunu hiç yitirmeyeceğiz. Umutlu olmazsanız bu işi yapmayın. Hiçbir zaman teslim olmadım. Kaybederken bile yüreğinizle kaybedeceksiniz."

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