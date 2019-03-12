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Çaykur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Çaykur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Çaykur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşan Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle disipline gönderildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Osmanlıspor ve İstanbulspor'un da çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği aktarıldı.

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Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor İstikbal Mobilya Kayserispor

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