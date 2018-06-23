SPOR

Çaykur Rizesporlu Bright Edomwonyi, Austria Wien'e transfer oldu

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 23.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Bright Edomwonyi, Avusturya'nın Austria Wien takımına transfer oldu.

Çaykur Rizesporlu Bright Edomwonyi, Austria Wien'e transfer oldu

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımdan gidecek ve kadroya dahil edilecek oyuncularla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Geçen sezon Avusturya ligi ekiplerinden Sturm Graz'a kiralanan Edomwonyi'nin transferi için bu ülkenin bir diğer takımı Austria Wien ile anlaşmaya varıldığının belirtildiği açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli karşılığında gönderildiği kaydedildi.

Bright Edomwonyi

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilen Edomwonyi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Rize ekibi, sezon sonunda sözleşmeleri biten Ümit Kurt ve kaleci Kaya Tarakçı'nın yanı sıra kiralık olarak forma giyen Lincoln ile yeni mukavele imzalamamış, Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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Bright Edomwonyi Çaykur Rizespor Austria Wien

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