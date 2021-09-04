Cebelitarık 0-3 Türkiye (Maç sonucu)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 5. maç gününde A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık ile karşılaştı. Victoria Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 3-0'lık skorla kazandı.

Milli Takımımızda Enes Ünal, 4. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

0-0 biten ilk devrenin ardından Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla girdiği pozisyonu iyi değerlendirdi ve 54. dakikada Milli Takımımızı öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kenan Karaman, 83. dakikada attığı golle skoru belirledi.

A Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltti ve grup liderliğini korudu. Cebelitarık ise 5. maçında 5. yenilgisini aldı.

Millilerimiz, bir sonraki maçında Hollanda'ya konuk olacak. Bu mücadele 7 Eylül Salı TSİ 21.45'te oynanacak. Cebelitarık ise Norveç deplasmanına gidecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Hakan Çalhanoğlu ile cezalı Burak Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ile cezalı Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLERDE 2 BİN TARAFTAR

Türkiye'nin Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada 5 bin kişilik Victoria Stadı'nda tribünlerde 2 bin taraftar yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, yönetim kurulu üyeleriyle izledi.

ENES ÜNAL PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Milli takımımız maça hızlı başladı ve henüz ilk dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Kaan Ayhan'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasına hareketlenen Efecan Karaca ceza sahası içinde Britto tarafından forması çekilerek indirilmesi sonrası hakem Kristo Tohver penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına gelen Enes Ünal, yerden sol tarafa yaptığı vuruşta kaleci Coleing'i geçemedi.

POZİSYONA GİRMEKTE ZORLANDIK

Millilerimiz, kaçan penaltı sonrası topun tek hakimi oldu. Cebelitarıklı oyuncular, De Barr dışında tüm hatlarıyla savunmaya çekilerek ceza sahası önünde kalabalık bir şekilde kaldı. Sağdan ve soldan sürekli ortalar yapan Millilerimiz, Cebelitarık kilidini açamadı.

İlk yarıda pozisyona girmekte zorlanan Milli Takımımız, kalesinde de tek pozisyon verdi. Tjay De Barr'ın 43. dakikada çektiği şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

DE BARR'IN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarının bşaında Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ı oyuna aldı. Zeki Çelik, Enes Ünal ve Taylan Antalyalı ise kenara geldi.

İkinci yarının henüz başında Cebelitarık gole çok yaklaştı. Tjay De Barr'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut direkten geri döndü. Devamında yaşanan pozisyonda karşı karşıya durumda kalan Uğurcan, gole izin vermedi.

HALİL DERVİŞOĞLU KİLİDİ AÇTI

İlk yarıdakinin aksine daha fazla merkezden hücum eden ve yerden pas yapan Millilerimiz, bu taktik sonrası gole ulaştı.

dakikada Hakan Çalhanoğlu ile girdiği verkaç sonrası cezaq sahasında topla buluşan Halil Dervişoğlu, sol çaprazdan sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

HAKAN ÇALHANOĞLU UZAKLARDAN; 2!

Cebelitarık'ın savunma disiplininden koptuğu dakikalarda Hakan Çalhanoğlu farkı ikiye çıkardı.

dakikada Efecan Karaca ile girdiği verkaç sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun kaleyi cepheden gören yerden çektiği şutunda yerden seken top hız kazanarak ağlarla buluştu.

KENAN KARAMAN SKORU BELİRLEDİ

2-0'dan sonra da Milli Takımımız topa hakim olmayı ve pozisyonlara girmeyi sürdürdü. Cebelitarık kalesinde ataklarını sürdüren Millilerimiz, 83'te farkı 3'e çıkardı.

Mert Müldür'ün ceza sahası içine gönderdiği sert ortasında Kenan Karaman, topu tek vuruşla ağlara göndermeyi başardı.

Mücadelenin kalan dakikalarında da Millilerimiz topa hakim olsa da skor değişmedi ve mücadeleden 3-'lık skorla galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5’inci maçında Cebelitarık’a konuk oldu. Tarihinde ilk kez Cebelitarık ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 11’e çıkardı.

2’nci dakikada Kaan Ayhan’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

4’üncü dakikada topun başına geçen Enes Ünal, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

12’nci dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte Kaan Ayhan topu kafayla altıpasa çevirdi. Altıpasta Mert’in gelişine şutunda kaleci topu çıkardı.

20’nci dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza sahası çizgisi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.

43’üncü dakikada orta sahada topla buluşan De Barr'ın, topla ilerleyip ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

46’ncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan De Barr’ın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.

54’üncü dakikada A Milli Takım aradığı golü buldu. Ceza sahasının gerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pası sonucu ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dervişoğlu’nun kale sahasının sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

64’üncü dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın şutunda top kalenin üzerinden auta çıktı.

65’inci dakikada A Milli Takım farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Efecan Karaca’nın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun, uzaktan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

78’inci dakikada Cebelitarık gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda altıpas önünde Chipolina’nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan çıkarmayı başardı.

83’üncü dakikada A Milli Takım Kenan Karaman ile farkı 3’e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür’ün ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol edip döverek şutunu çeken Kenan Karaman, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

89'uncu dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma A Milli Takım'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Victoria

HAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

CEBELİTARIK: Coeling, Sergeant, Wiseman, Chipolina, Britto (Dk. 34 Pons), Mouelhi, Torilla, Ronan, Valarino, De Barr (Dk. 73 Styche), Hernandez (Dk. 69 Coombes)

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 81 Rıdvan Yılmaz), Mert Müldür, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Kenan Karaman), Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Merih Demiral), Yusuf Yazıcı, Enes Ünal (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

GOLLER: Dk. 54 Halil Dervişoğlu Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 83 Kenan Karaman (Türkiye)

SARI KARTLAR: Britto, Barr (Cebelitarık) - Orkun Kökçü (Türkiye)



