Cebelitarık neresi, konumu nerede? Cebelitarık ülke mi, halkı Müslüman mı?

Bu akşam oynanan maçta A Milli takımımız ile aynı grupta bulunan Cebelitarık'ın konumu ve dünya haritasındaki yeri araştırılıyor. Cebelitarık'ın ülke olup olmadığı sorgulanıyor. Peki Cebelitarık neresi?

CEBELİTARIK NEREDE?

A Milli takımı ile aynı grupta yer alan ve konumu merak edilen Cebelitarık, İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir Britanya Denizaşırı Toprağı'dır. Bölge, 6.7 km²'lik 2,6 sq mi bir alana sahiptir ve kuzeyde İspanya ile sınırı vardır. Manzaraya, eteğinde yoğun nüfuslu bir kasaba bölgesi olan ve başta Cebelitarık olmak üzere 33.000'den fazla insana ev sahipliği yapan Cebelitarık Kayası hakimdir.

1704 yılında İngiliz-Hollandalı kuvvetler, Habsburgların İspanyol tahtına iddiası adına İspanyol Veraset Savaşı sırasında İspanya'dan Cebelitarık'ı ele geçirmiştir. Söz konusu bölge, 1713'te Utrecht Antlaşması uyarınca ebediyen Büyük Britanya'ya devredilmiştir. Napolyon Savaşları ve II. Dünya Savaşı sırasında, Akdeniz'e, Cebelitarık Boğazı'na giriş ve çıkışı kontrol ettiği için Kraliyet Donanması için önemli bir üs oldu. Bu deniz boğulma noktasında sadece 14,3 km (8,9 mil) genişliğindedir.

Cebelitarık, dünyanın deniz ticaretinin yarısının boğazdan geçmesiyle stratejik olarak önemli olmaya devam ediyor. Günümüzde Cebelitarık'ın ekonomisi büyük ölçüde çevrimiçi kumar, finansal hizmetler, turizm ve yakıt ikmaline dayanmakta.

CEBELİTARIK ÜLKE Mİ?

Cebelitarık adında bağımsız bir ülke bulunmamaktadır ancak Akdeniz'de Afrika ve Avrupa kıtalarının kesiştiği noktaya yakın bir noktada Cebelitarık adında bir ada bölgesi mevcuttur. Yani Cebelitarık, Birleşik Krallık yani İngiltere'ye bağlı özerk bir bölgedir. Nüfusu ise etnik ve dini olarak çoğulcu bir yapıya sahiptir.

