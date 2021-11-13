Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Cebelitarık neresi, konumu nerede? Cebelitarık ülke mi, halkı Müslüman mı?

Cebelitarık neresi, konumu nerede? Cebelitarık ülke mi, halkı Müslüman mı?

13.11.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Dünya Kupası elemelerinde A Milli takımımız ile aynı grupta bulunan Cebelitarık'ın konumu ve dünya haritasındaki yeri merak ediliyor. Cebelitarık'ın halkının dini de araştırma konusu oldu. Peki Cebelitarık neresi, konumu nerede? Cebelitarık ülke mi, halkı Müslüman mı? İşte ayrıntılar...

Cebelitarık neresi, konumu nerede? Cebelitarık ülke mi, halkı Müslüman mı?

Bu akşam oynanan maçta A Milli takımımız ile aynı grupta bulunan Cebelitarık'ın konumu ve dünya haritasındaki yeri araştırılıyor. Cebelitarık'ın ülke olup olmadığı sorgulanıyor. Peki Cebelitarık neresi?

CEBELİTARIK NEREDE?

A Milli takımı ile aynı grupta yer alan ve konumu merak edilen Cebelitarık, İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir Britanya Denizaşırı Toprağı'dır. Bölge, 6.7 km²'lik 2,6 sq mi bir alana sahiptir ve kuzeyde İspanya ile sınırı vardır. Manzaraya, eteğinde yoğun nüfuslu bir kasaba bölgesi olan ve başta Cebelitarık olmak üzere 33.000'den fazla insana ev sahipliği yapan Cebelitarık Kayası hakimdir.

1704 yılında İngiliz-Hollandalı kuvvetler, Habsburgların İspanyol tahtına iddiası adına İspanyol Veraset Savaşı sırasında İspanya'dan Cebelitarık'ı ele geçirmiştir. Söz konusu bölge, 1713'te Utrecht Antlaşması uyarınca ebediyen Büyük Britanya'ya devredilmiştir. Napolyon Savaşları ve II. Dünya Savaşı sırasında, Akdeniz'e, Cebelitarık Boğazı'na giriş ve çıkışı kontrol ettiği için Kraliyet Donanması için önemli bir üs oldu. Bu deniz boğulma noktasında sadece 14,3 km (8,9 mil) genişliğindedir.

Cebelitarık, dünyanın deniz ticaretinin yarısının boğazdan geçmesiyle stratejik olarak önemli olmaya devam ediyor. Günümüzde Cebelitarık'ın ekonomisi büyük ölçüde çevrimiçi kumar, finansal hizmetler, turizm ve yakıt ikmaline dayanmakta.

CEBELİTARIK ÜLKE Mİ?

Cebelitarık adında bağımsız bir ülke bulunmamaktadır ancak Akdeniz'de Afrika ve Avrupa kıtalarının kesiştiği noktaya yakın bir noktada Cebelitarık adında bir ada bölgesi mevcuttur. Yani Cebelitarık, Birleşik Krallık yani İngiltere'ye bağlı özerk bir bölgedir. Nüfusu ise etnik ve dini olarak çoğulcu bir yapıya sahiptir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
İki mevsim bir arada yaşanıyor! Bir yanı sonbahar bir yanı kışİki mevsim bir arada yaşanıyor! Bir yanı sonbahar bir yanı kış
Anahtar Kelimeler:
Cebelitarık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en tehlikeli yerleri! Buralara gitmek cesaret ister

Dünyanın en tehlikeli yerleri! Buralara gitmek cesaret ister

Göğüsleri için servet harcadı! Ayakkabısını bile bağlayamıyor

Göğüsleri için servet harcadı! Ayakkabısını bile bağlayamıyor

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

10 yıldır vücut kıllarını almıyor

10 yıldır vücut kıllarını almıyor

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Tarihin en gizemli patlaması! Atom bombasından 1000 kat güçlü

Tarihin en gizemli patlaması! Atom bombasından 1000 kat güçlü

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

“En iyi aksesuarım” dedi! İç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

“En iyi aksesuarım” dedi! İç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.