Cedi 20 sayı attı, Cavaliers galibiyetle tanıştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Atlanta Hawks'u 136-114 yendikleri karşılaşmada 20 sayı ve 5 ribaunt üretti. NBA'e 8 maçla devam edildi. LeBron James'in takımdan ayrılmasının ardından zor günler geçiren Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Atlanta Hawks maçını 136-114 kazandı.

Sezonun 7. karşılaşmasında galibiyetle tanışan Cavaliers'ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti. Cavaliers'ta 20 sayı, 5 ribaunt, 3 asist üreten Cedi Osman ve 26 sayı, 3 top çalmayla oynayan Rodney Hood öne çıktı. Hawks'un çaylak oyun kurucusu Trae Young 24 sayı, Alex Len ise 22 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Raptors'ı Leonard sürükledi

Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri Toronto Raptors ile Philadelphia 76ers arasındaki mücadeleden, 129-112 ev sahibi Raptors galip ayrıldı. 8. maçında 7. galibiyetini elde eden Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 31 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla takımını sürükledi. Kyle Lowry 20 sayı, 12 asist, Pascal Siakam da 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. 76ers'ta Joel Embiid'in 31 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons'ın 11 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

