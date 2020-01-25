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Cedi Osman'dan depremzedelere destek!

NBA HABERLERİ  | 25.01.2020 20:06 | Son Güncelleme

Milli basketbolcu Cedi Osman, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremzedelere 100 dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.

Cedi Osman'dan depremzedelere destek!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman, kendisine gelen tepkilere ise şu yanıtı verdi;

"Yazılanların bir kısmını üzülerek okudum. Ben her türlü yardımı hep gizli yapıyorum. Bu sefer amaç özellikle gizli olmaması. Belki iki takımdan birileri katılır, fazla bağış olur. Ülkemizdeki depreme dikkat çekmiş oluruz, fena mı olur? Bu kadar nefret iyi değil..."

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