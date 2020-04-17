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Cedi Osman hünerlerini bu sefer bilgisayarda gösterdi

NBA HABERLERİ  | 17.04.2020 16:35 | Son Güncelleme

A Milli Takımın ve NBA'in yıldız isimlerinde Cedi Osman sosyal medyada katıldığı canlı yayında bilgisayar üstündeki yeteneklerini de gösterdi.

Cedi Osman hünerlerini bu sefer bilgisayarda gösterdi

NBA’de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, bu kez hünerlerini bilgisayar başında Berke Demir’e karşı gösterdi.

Yıldız oyuncu, Red Bull Gaming Ground @HOME seyircileriyle vadide gerçekleştirilen mücadele için, "5’e 5 maçında istediğim performansı sergileyemesem de önemli olan eğlenmekti. Keyifli ve eğlenceli bir yayın oldu. İzleyen ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam etti. Oyunseverler NBA’de Cleveland Cavaliers’ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, Berke ’Thaldrin’ Demir ve Kaan Kural’la buluştu.

Cedi bu kez yeteneklerini bilgisayar başında sergiledi. Yıldız oyuncu, Berke Demir’e karşı 1’e 1 ve 5’e 5 modlarında meydan okudu. 1’e 1 maçlarında 3-2 Berke’e üstünlük sağlarken, 5’e 5 maçında ise Cedi Osman’ın takımı kazandı.

NBA yıldızı vadide gerçekleştirilen mücadele hakkında yaptığı açıklamada, "5’e 5 maçında istediğim performansı sergileyemesem de önemli olan eğlenmekti. Keyifli ve eğlenceli bir yayın oldu. İzleyen ve destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

LEBRON JAMES Mİ MİCHAEL JORDAN MI?

Kaan Kural’ın o mu bu mu soruları sırasında zor zamanlar yaşan Cedi Osman, ’Ja Morant mı?, Zion Willimson mı?’ sorusuna Ja Morant, ’Trae Young mı?, Luka Doncic mi?’ sorusuna da Doncic yanıtını verdi. Cedi’yi ekran başında en çok terleten soru ise ’Michael Jordan mı? LeBron James mi?’ sorusu oldu. Yıldız oyuncu tercih yapmakta zorlansa da, "Herkesin bu konuda farklı düşüncesi var. Şampiyonluklarından dolayı Jordan diyen var, özelliklerinden dolayı LeBron diyen var. Michael Jordan’ın başardıklarına saygım çok büyük ama benim tercihim LeBron James olur. Çünkü LeBron gelmiş geçmiş en dominant oyuncu" yorumunda bulundu.

(İHA)

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NBA cedi osman

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