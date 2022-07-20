Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in bikinili sahil paylaşımı olay oldu! "Peri kızı mısın sen?"

Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde soluğu Maldivler'de alan isim, şimdilerde tatil paylaşımlarına devam ediyor. Şahin, bu kez yeni sahil paylaşımıyla olay oldu.

EBRU ŞAHİN'İN BİKİNİLİ SAHİL PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beraberlik yaşadığı Cedi Osman ile dünyaevine girdi.

Maldivler'e giden ve koyu renkli, desenli bikinisiyle paylaşım yapan ünlü isim, sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Şahin, bu defa sahilde bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken, takipçilerden paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

"PERİ KIZI MISIN SEN?"

Şahin'in paylaşımına bir takipçisinden de "Peri kızı mısın sen?" yorumu geldi.

İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



