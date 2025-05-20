Cedi Osman'ın '19 Mayıs' paylaşımı Yunanistan'da tepki çekti!

Yunan parlamentosu, 1994 yılında 19 Mayıs'ı "Pontus Rum Soykırımı Anma Günü" olarak kabul etti ve o zamandan beri her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. Yunanistan'ın anma günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geliyor.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 19 Mayıs'ta X hesabından yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 — Cedi Osman (@cediosman) May 19, 2025

'TAHRİK EDİCİ'

Yunan taraftarlardan Cedi Osman'ın paylaşımının altına çok sayıda tepki mesajı geldi. Yunan Newsbreak.gr'nin haberinde Cedi Osman'ın paylaşımı "en hafif tabiriyle bile tahrik edici" olarak yorumlandı. Cedi Osman'ın paylaşımı bir çok Yunan sitesinde de haberleştirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de, "Facebook" üzerinden Pontus iddialarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Yunanistan medyasından birçok yayın organı Cedi Osman'ın paylaşımına geniş yer ayırırken habere yer veren Thes.gr "Pontus Anma Günü'nde Osman'ın Atatürk paylaşımı tepki çekti" derken Panathinaikos Basketbol Kulübü'nün, sporcunun paylaşımıyla ilgili resmi ya da gayriresmi herhangi bir açıklama yapmadığını bildirdi.

Yunan spor haberleri sitesi Sportime.gr ise "Cedi Osman dayanamadı ve Pontus Soykırımı Anma Günü'nde Atatürk'e destek veren bir paylaşım yaptı. NBA'de ve Türkiye Milli Takımı'nda forma giymiş olan oyuncunun bu hareketi, Yunan sosyal medyasında tepkilere yol açtı" derken "Benzer bir olayda Panathinaikos futbol takımının, Türk milli futbolcu Akaindin'i kadro dışı bırakmıştı" diye ekledi.

The Toc ise "Panathinaikos'ta forma giyen uluslararası Türk basketbolcu, 19 Mayıs için X hesabında Mustafa Kemal Atatürk'ü öven bir paylaşımda bulundu" ifadelerine yer verdi.