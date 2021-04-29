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Cedi Osman'ın 19 sayısı Cavaliers'a yetmedi

29.04.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 109-104 kaybettikleri Orlando Magic maçında 19 sayı attı.

Cedi Osman'ın 19 sayısı Cavaliers'a yetmedi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers'ın sahasında Magic'e mağlup olduğu maçta 32 dakika sahada kalan Cedi Osman, 19 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist üretti.

Ayrıca Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı. Magic'te Gary Harris 19, Chuma Okeke ve Cole Anthony on sekizer sayı ile oynadı.

FURKAN'DAN HAWKS POTASINA 12 SAYI

Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers'ın sahasında Atlanta Hawks'ı 127-83 yendiği maçta 16 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 12 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

76ers, bu galibiyet ile NBA'de play-off turuna katılmayı garantiledi.

SUNS 11 YIL SONRA PLAY-OFF TURUNDA

Batı Konferansı temsilcisi Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı 109-101 yenerek 11 yıl sonra play-off turuna katılma hakkı elde etti.

Suns'ta Chris Paul 28 sayı, 10 asist ile "double-double" yaparken Devin Booker 21 sayı ile oynadı. Clippers'ta Paul George'un 25 sayı, 10 ribauntluk performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

WİZARDS'TA WESTBROOK TRİPLE -DOUBLE İLE NBA TARİHİNE GEÇTİ

Washington Wizards'ın sahasında Los Angeles Lakers'ı 116-107 yendiği maçta 18 sayı, 18 ribaunt ve 14 asist ile bu sezon 30 kez "triple-double" yapan Russell Westbrook, NBA tarihinde 3 sezon 30 ve daha fazla maçta bu istatistiğe ulaşan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca kariyeri boyunca 176 kez "triple-double" yapan Westbrook'un, tüm zamanların en çok bu istatistiğe ulaşan oyuncusu Oscar Robertson'ı (181) geçebilmesi için önünde sadece altı maç kaldı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 104-109

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 127-83

New York Knicks-Chicago Bulls: 113-94

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 120-111

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 116-107

Miami Heat-San Antonio Spurs: 116-111

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 109-130

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 114-112

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 109-101

Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-154

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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