ÖZET | Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers maç sonucu: 128-103 (Cedi Osman 21 sayı attı)

Clippers'ta 43 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Kawhi Leonard, bu sezonki en iyi performansına ulaştı. Lou Williams 24 sayıyla, Ivica Zubac ise 12 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 29. kez kaybeden Cavaliers'ta Collin Sexton 25 sayıyla, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 24 dakika sahada kalan Cedi Osman da 21 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

ERSAN İLYASOVA 14 SAYI İLE GALİBİYETE KATKI SAĞLADI

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 36. galibiyetini, sahasında New York Knicks'i 128-102 mağlup ederek aldı. Üst üste 4. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 9 ribaunt, Khris Middleton da 17 sayı üretti. Oyuna sonradan girerek 16 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 14 sayı, 7 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blok performansı sergiledi.

Sezonun 30. mağlubiyetini alan Knicks'te Julius Randle 25 sayı, 15 ribaunt, RJ Barrett 22 sayı, 8 ribaunt, Bobby Portis de 20 sayı ve 8 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Utah Jazz: 107-118

Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 123-110

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 121-110

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 128-102

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 97-124

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-103

(AA)

