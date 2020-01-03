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  4. Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

NBA HABERLERİ  | 03.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.

Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında Charlotte Hornets'a 109-106 mağlup oldu.

Cedi Osman, 26 dakika süre aldığı bu mücadelede 17 sayı 1 ribaund ve 2 asistlik performans sergilerken, takımının mağlup olmasına engel olamadı. Karşılaşmada Cavaliers'ın en skorer oyuncusu ise 21 sayılık performansıyla Colin Sexton oldu.

NBA'DE ALINAN TOPLU SONUÇLAR ŞÖYLE:

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets: 106-109

Indiana Pacers - Denver Nuggets: 116-124

Miami Heat - Toronto Raptors: 84-76

Minnesote Timberwolves - Golden State Warriors: 99-84

Chicago Bulls - Utah Jazz: 98-102

San Antanio Spurs - Oklahoma City Thunder: 103-109

Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 123-111

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies: 128-123

Los Angeles Clippers - Detroit Pistons: 126-112

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman cleveland cavaliers Charlotte Hornets

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