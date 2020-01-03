Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında Charlotte Hornets'a 109-106 mağlup oldu.
Cedi Osman, 26 dakika süre aldığı bu mücadelede 17 sayı 1 ribaund ve 2 asistlik performans sergilerken, takımının mağlup olmasına engel olamadı. Karşılaşmada Cavaliers'ın en skorer oyuncusu ise 21 sayılık performansıyla Colin Sexton oldu.
Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets: 106-109
Indiana Pacers - Denver Nuggets: 116-124
Miami Heat - Toronto Raptors: 84-76
Minnesote Timberwolves - Golden State Warriors: 99-84
Chicago Bulls - Utah Jazz: 98-102
San Antanio Spurs - Oklahoma City Thunder: 103-109
Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 123-111
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies: 128-123
Los Angeles Clippers - Detroit Pistons: 126-112
(DHA)
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