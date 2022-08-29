Cehennem Melekleri filmi konusu nedir? Cehennem Melekleri oyuncuları kim?

2010 yapımı aksiyon filmi Cehennem Melekleri ara ara Tv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Cehennem Melekleri 29 Ağustos Pazartesi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte Cehennem Melekleri filmi hakkında merak edilenler...
Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanımaz diktatörünü yıkmak için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin hikayesi... Yeni görevleri nedeniyle ülkeye gizlice giriş yapan özel birlik, kısa sürede hiçbir şeyin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını fark eder. Ekip, kendini büyük bir yanılsamanın ve ihanetin içinde bulur. Olaylar kontrolden çıkmaya başladığında ve masum hayatlar tehlike altına girdiğinde ise çok daha büyük bir düşmana karşı mücadele etmeye başlarlar.
Bruce Willis
Sylvester Stallone
Jason Statham
Dolph Lundgren
Terry Crews
Jet Li
Mickey Rourke
Randy Couture
Stone Cold Steve Austin
Giselle Itié
Charisma Carpenter
Eric Roberts
David Zayas
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