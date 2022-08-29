Cehennem Melekleri filmi konusu nedir? Cehennem Melekleri oyuncuları kim?

2010 yapımı aksiyon filmi Cehennem Melekleri ara ara Tv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Cehennem Melekleri 29 Ağustos Pazartesi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte Cehennem Melekleri filmi hakkında merak edilenler...

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanımaz diktatörünü yıkmak için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin hikayesi... Yeni görevleri nedeniyle ülkeye gizlice giriş yapan özel birlik, kısa sürede hiçbir şeyin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını fark eder. Ekip, kendini büyük bir yanılsamanın ve ihanetin içinde bulur. Olaylar kontrolden çıkmaya başladığında ve masum hayatlar tehlike altına girdiğinde ise çok daha büyük bir düşmana karşı mücadele etmeye başlarlar.

CEHENNEM MELEKLERİ OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Sylvester Stallone

Jason Statham

Dolph Lundgren

Terry Crews

Jet Li

Mickey Rourke

Randy Couture

Stone Cold Steve Austin

Giselle Itié

Charisma Carpenter

Eric Roberts

David Zayas

