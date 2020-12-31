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Cehennem Silahı 5 resmen geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 31.12.2020 07:44 | Son Güncelleme:
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Cehennem Silahı 5 resmen geliyor

Yönetmen Richard Donner, Mel Gibson ve Danny Glover'ın dönüşünü müjdeleyen Cehennem Silahı 5 (Lethal Weapon 5) filmi için hazırlıklar sürüyor. Film, Cehennem Silahı serisinin son halkası olacak.

Başrolleri Mel Gibson ve Danny Glover paylaştığı Cehennem Silahı serisinin (Lethal Weapon) beşincisi için hazırlıklara bu yılın başlarında başlanmıştı. Uzun süredir ses çıkmayan projeyle ilgili yönetmen Richard Donner konuştu.

İlk kez 1987'de seyirciyle buluşan ve gördüğü büyük ilgi sonrası 1998'de dördüncü filmi çekilen Cehennem Silahı serisinin yönetmeni, The Telegraph'a konuştu. Cehennem Silahı 5’in serinin son filmi olacağını söyleyen yönetmen şunları söyledi:

"Bu sonuncusu. Onu sonlandırmak hem ayrıcalığım hem de görevim. Aslında heyecan verici ... Hahaha! Sonuncusu, söz veriyorum."

CEHENNEM SİLAHI KONUSU

Los Angeles polis teşkilatı dedektiflerinden Çavuş Roger Murtaugh, 50 yaşına girdiği günlerde artık emekliliği düşünürken, Vietnam savaşından tanıdığı bankacı arkadaşı Michael Hunsaker'ın kızının öldürülmesini soruşturmaya başlar. Soruşturmayla birlikte yeni de bir ortağı olur.

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