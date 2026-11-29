Florida’dan Temsilciler Meclisine seçilen Anna Paulina Luna, perşembe günü yaptığı Instagram paylaşımında Grand Theft Auto 6’daki Senatör Camila Fuentes ile kendi fotoğrafını yan yana yayımladı.

The New York Post'ta yer alan habere göre Şükran Günü’nde yaptığı paylaşımda, iletişim direktörü David Leatherwood’dan söz eden Luna, "Ben hindi yerken arkadaşım David arayıp GTA 6’da olduğumu söyledi" diye yazdı.

Paylaşımda Luna’nın, Amerikan bayrağının önünde AR-15 tipi tüfekler tuttuğu fotoğraf yer aldı. Bu kare, oyundaki senatörün benzer bir görüntüsüyle birlikte sunuldu.

Benzerliğe ilişkin yorum yapan hayranlar, “Aman Tanrım, bu harika” gibi mesajlar paylaşırken Luna’yı “ikonik” olarak nitelendirdi.

FUENTES’İN İLHAM KAYNAĞI TEK BİR İSİM OLMAYABİLİR

Buna karşın Fuentes’in gerçekten Luna’dan esinlenilerek yaratılıp yaratılmadığı belirsizliğini koruyor.

Oyundaki Vice City True Stories adlı podcast’te yer alan Miamili sinemacı Billy Corben, Miami Herald’a yaptığı açıklamada karakterin Florida’daki siyasetçiler ile pop yıldızlarının bir karışımından esinlenilerek yaratıldığını söyledi.