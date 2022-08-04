Çok Güzel Hareketler Bunlar'da sürpriz ayrılık! Behzat Ç.'ye katılan Evliya Aykan veda etti

Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar, 4. sezona giriş yapmaya hazırlanırken ekibin en sevilen isimlerinden biri veda etti. Başarılı oyuncu Evliya Aykan, sosyal medyada bir paylaşımla Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin yeni sezonunda bulunmayacağını duyurdu.

"ELVEDA GENÇLİĞİM"

Aykan, haberi sosyal medya hesabından “Uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Sahne arkasında ve önünde eğlendiğim ve öğrendiğim yığınla deneyim yaşadım. Tüm ekip arkadaşlarıma, Mutfak çalışanlarına ve hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elveda gençliğim…” paylaşımıyla duyurdu.

BEHZAT Ç.'NİN KADROSUNA KATILDI

Aykan, yeniden çekilmeye başlanan Behzat Ç.'ye katıldı. Evliya Aykan dizide cinayet büronun yeni elemanı olacak.



