Çekiçle soyguna gitti neye uğradığını şaşırdı

Olay Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde yer alan Kıştım şehrinde meydana geldi. Dükkânın güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, dükkâna giren hırsızın elindeki çekiçle dükkândaki çalışana saldırmaya çalıştığı görülüyor.

Çalışan kendini korumak için tezgâhın yanında bulunan odaya saklanmaya çalışıyor ve odanın kapısını kapatmadan önce hırsızın yüzüne biber gazı sıkmayı başarabiliyor. Daha sonra hırsızın sprey yüzünden kontrolünü kaybetmesinden faydalanan dükkân çalışanı, odadan çıkarak hırsızın elindeki çekici almaya çalışıyor.

Hırsız elindeki çekici rasgele savurmaya başlayınca dükkân çalışanı korkup, yine odaya geri dönüyor.

Bu sırada dükkâna giren bir müşteri de elinde çekiç olan hırsızı görünce olayı anlayarak, yakınında bulunan bir sandalye ile hırsızın kafasına vurmaya başlıyor. Ardından, içerdeki sesleri duyan dükkân çalışanı odadan tekrar çıkıyor ve müşteri ile birlikte hırsızı dövmeye devam ediyor

(DHA)



