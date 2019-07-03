Çekirdeği bile şifalı! Avokado çekirdeğini çöpe atmamanız için 7 harika neden

Avokado tohumları bakterisidal ve fungisidal özelliklere sahiptir. Bu, farklı zararlı mikroorganizmaları nötralize edebilecekleri anlamına gelir. Ek olarak, tohumlar metabolizmamızı artıran ve vücudumuzun “kötü” kolesterolden kurtulmasına yardımcı olan saponinler içerir. Uzmanlar avokado tohumlarının kozmetik bir ürün veya gıda takviyesi olarak kullanılmasını şiddetle önerirler.

Avokado çekirdeğinden faydalanmak için;

Çekirdeğin dışındaki kahverengi kabuğu soyun ve tohumun kuruması için birkaç gün güneşte bekletin. Tohum kuruduktan sonra rendeleyin. Ardından çok düşük sıcaklıkta yaklaşık yarım saat fırında pişirin. Bunun dışında tohumun taze bir şekilde tüketilmesi önerilmez.

Kozmetik ürünü olarak kullanın

Antibakteriyel etkileri sayesinde avokado tohumları akne, yağlı saçlar ve kepek tedavisinde mükemmeldir. Ayrıca cilt tonu üzerinde de sağlıklı etkileri gözlenmiştir.