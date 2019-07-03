Çekirdeği bile şifalı! Avokado çekirdeğini çöpe atmamanız için 7 harika neden

Avokado tohumları bakterisidal ve fungisidal özelliklere sahiptir. Bu, farklı zararlı mikroorganizmaları nötralize edebilecekleri anlamına gelir. Ek olarak, tohumlar metabolizmamızı artıran ve vücudumuzun “kötü” kolesterolden kurtulmasına yardımcı olan saponinler içerir. Uzmanlar avokado tohumlarının kozmetik bir ürün veya gıda takviyesi olarak kullanılmasını şiddetle önerirler.
Avokado çekirdeğinden faydalanmak için;
Çekirdeğin dışındaki kahverengi kabuğu soyun ve tohumun kuruması için birkaç gün güneşte bekletin. Tohum kuruduktan sonra rendeleyin. Ardından çok düşük sıcaklıkta yaklaşık yarım saat fırında pişirin. Bunun dışında tohumun taze bir şekilde tüketilmesi önerilmez.
Kozmetik ürünü olarak kullanın
Antibakteriyel etkileri sayesinde avokado tohumları akne, yağlı saçlar ve kepek tedavisinde mükemmeldir. Ayrıca cilt tonu üzerinde de sağlıklı etkileri gözlenmiştir.
Rendelenmiş avokado tohumlarını kahve ile karıştırın ve bir de deniz tuzu ilave edin. Temiz cildinize hazırladığınız ürünle yumuşak hareketlerle masaj yapın. Yarım saat bekledikten sonra cildinizi yıkayın.
Avokado tohumları, birkaç damla çay ağacı yağı ve ılık suyu karıştırın. Bu karışımı sadece sivilcelerin üzerine uygulayın ve kremi 6 dakika bekletin. Ardından durulayın.
Şimdi de yüz maskesi yapacağız. Rendelenmiş avokado tohumlarını toz kil ile karıştırın ve biraz su ekleyip macun kıvamına getirin. Göz altı bölgesine gelmeyecek şekilde yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra cildinizi yıkayın ve nemlendirin.
Besin takviyesi olarak kullanmak için;
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Gooood morning #instafriends ???????????? Na śniadanie wpadają dziś niezawodne jajuszka i warzywki ze startą pestką awokado i nasionami chia ????????????♥❤ Cudownego dnia ????????☉ . . . [ENG] Todays breakfast is boiled eggs and veggies with grated avocado seed and chia seeds ???????? Have a lovely day ????????☉ . . . #goodmorning #dzieńdobry #śniadanie #breakfast #weekend #eggs #awokado #avocadoseed #veggies #chia #bialkowotluszczowe #healthybreakfast #healthyfood #healthydiet #healthylifestyle #cleaneating #cleanfood #cleandiet #czystamicha #zdroweśniadanie #zdroweodżywianie #zdrowadieta #zdrowojem #redukcja #dieta #fitfood #fitgirl #fitlifestyle #fitfreak
Obezite, ateroskleroz veya kan basıncınızla ilgili sorunlar, inflamasyon veya sindirim sistemi bozuklukları yaşıyorsanız avokado tohumundan faydalanabilirsiniz. Rendelenmiş tohumları salatalara ya da yemeklerinize baharat olarak ilave edebilirsiniz.
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