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Çekirdeği bile şifalı! Avokado çekirdeğini çöpe atmamanız için 7 harika neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Sağlığınıza ve güzelliğinize katkı sağlayan avokado çekirdeklerini bundan sonra biriktirmeniz için önemli sebepleriniz olacak çünkü kendileri gerçek bir şifa kaynağı!

Çekirdeği bile şifalı! Avokado çekirdeğini çöpe atmamanız için 7 harika neden

Avokado tohumları bakterisidal ve fungisidal özelliklere sahiptir. Bu, farklı zararlı mikroorganizmaları nötralize edebilecekleri anlamına gelir. Ek olarak, tohumlar metabolizmamızı artıran ve vücudumuzun “kötü” kolesterolden kurtulmasına yardımcı olan saponinler içerir. Uzmanlar avokado tohumlarının kozmetik bir ürün veya gıda takviyesi olarak kullanılmasını şiddetle önerirler.

Avokado çekirdeğinden faydalanmak için;
Çekirdeğin dışındaki kahverengi kabuğu soyun ve tohumun kuruması için birkaç gün güneşte bekletin. Tohum kuruduktan sonra rendeleyin. Ardından çok düşük sıcaklıkta yaklaşık yarım saat fırında pişirin. Bunun dışında tohumun taze bir şekilde tüketilmesi önerilmez.

Kozmetik ürünü olarak kullanın

Antibakteriyel etkileri sayesinde avokado tohumları akne, yağlı saçlar ve kepek tedavisinde mükemmeldir. Ayrıca cilt tonu üzerinde de sağlıklı etkileri gözlenmiştir.

  • Rendelenmiş avokado tohumlarını kahve ile karıştırın ve bir de deniz tuzu ilave edin. Temiz cildinize hazırladığınız ürünle yumuşak hareketlerle masaj yapın. Yarım saat bekledikten sonra cildinizi yıkayın.

  • Avokado tohumları, birkaç damla çay ağacı yağı ve ılık suyu karıştırın. Bu karışımı sadece sivilcelerin üzerine uygulayın ve kremi 6 dakika bekletin. Ardından durulayın.

  • Şimdi de yüz maskesi yapacağız. Rendelenmiş avokado tohumlarını toz kil ile karıştırın ve biraz su ekleyip macun kıvamına getirin. Göz altı bölgesine gelmeyecek şekilde yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra cildinizi yıkayın ve nemlendirin.

  • Saç bakımı için 5 bardak suya 1 çay bardağı rendfelenmiş avokado tohumları koyup kaynatın. 30 dakikanın ardından ocağın altını kapatın. Karışımı süzün ve saçınızı bu suyla durulayın.

    • Besin takviyesi olarak kullanmak için;

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    Daria Wiśniewska (@neotheaaa)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Obezite, ateroskleroz veya kan basıncınızla ilgili sorunlar, inflamasyon veya sindirim sistemi bozuklukları yaşıyorsanız avokado tohumundan faydalanabilirsiniz. Rendelenmiş tohumları salatalara ya da yemeklerinize baharat olarak ilave edebilirsiniz.

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    Okuyucu Yorumları 1 yorum
    Her gun avakado yemekten bir hal oluyoruz cekırdegınıde damda kurutuyoruz ne demessın
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