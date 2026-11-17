University College London (UCL) öncülüğündeki araştırma ekibi, İngiltere'nin Wight Adası'nda bulunan bir fosili inceleyerek daha önce tanımlanmamış bir dinozor türü keşfetti.

1924 yılında Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonuna alınan fosilin, yaklaşık 100 yıldır yeterince incelenmediği ortaya çıktı. Kafatasının bir bölümünden oluşan fosilin, iki ayak üzerinde yürüyen etçil dinozor grubu megaraptorana ait olduğu belirlendi.

Araştırmacılara göre bu keşif, Avrupa'da megaraptoran grubuna ait bulunan ilk örnek olma özelliği taşıyor.

T-REX'TEN DAHA TEHLİKELİ OLABİLİRDİ

Yaklaşık 120 milyon yıl önce, Erken Kretase döneminde yaşadığı belirlenen yeni türe Invictibellatrix amberina adı verildi. Türün adındaki "Invictibellatrix" kelimesi, "yenilmez kadın savaşçı" anlamına geliyor.

Araştırmanın başyazarı Dr. Cassius Morrison, yeni türün insanlarla karşılaşması durumunda T-rex'ten daha büyük bir tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Morrison, bu dinozorun insanlar için uygun büyüklükte bir av olacağını belirterek, T-rex'in ise insanları av olarak görmeyecek kadar büyük avlarla ilgileneceğini ifade etti.

KAPLAN BÜYÜKLÜĞÜNDE, UZUN PENÇELİ BİR AVCIYDI

Araştırmacıların tahminlerine göre Invictibellatrix amberina 3 ila 4 metre uzunluğunda ve 1,5 metreden biraz daha yüksek bir boya sahipti. Tüylerle kaplı olduğu düşünülen dinozorun pençelerinin ise 10 ila 20 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Küçük dinozorlar, kertenkeleler ve memelilerle beslendiği tahmin edilen türün, büyük bir kaplan boyutlarında olduğu ifade edildi.

YENİ KEŞİFLERİN HABERCİSİ OLABİLİR

Fosil, amatör paleontolog Reginald Walter Tooley tarafından Wight Adası'nın güneybatı kıyısındaki bir uçurumun eteğinde bulundu.

Araştırmacılar, megaraptorların ilk olarak Asya'da ortaya çıktığını ve daha sonra Avrupa'ya göç ettiğini düşünüyor.

Dr. Morrison, fosilin yıllarca incelenmeden müzede beklemesinin şaşırtıcı olduğunu belirterek Wight Adası'nda çok sayıda fosil bulunduğunu ve henüz keşfedilmeyi bekleyen başka türlerin de olabileceğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.