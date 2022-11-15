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Celal ile Ceren filmi ne zaman çekildi? Celal ile Ceren filmi konusu ve oyuncu kadrosu

15.11.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celal ile Ceren filmi ara ara ekranlara geliyor. Bu akşam Fox Tv'de yayınlanacak olan Celal ile Ceren filminin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar film severler tarafından merak konusu oldu. Celal ile Ceren'in başrollerini Ezgi Mola ile Şahan Gökbakar paylaşıyor. Peki, Celal ile Ceren filmi ne zaman çekildi? Celal ile Ceren filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Celal ile Ceren filmi ne zaman çekildi? Celal ile Ceren filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Celal ile Ceren Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği, Şahan Gökbakar'ın senaristliğini, yapımcılığını yaptığı ve başrolde yer aldığı 2012 yılı yapımı Türk komedi filmidir. "Herkesin bir Ceren'i vardır" sloganlı film, altı yıldır birlikte olan sevgililerin, ayrıldıktan sonra yaşadığı deneyimlerin öyküsünü ele almaktadır. Şahan Gökbakar filmde başrolü Ezgi Mola ile paylaştı. İşte Celal ile Ceren filmi konusu ve oyuncuları...

CELAL İLE CEREN OYUNUCU KADROSU

Şahan Gökbakar - Celal

Ezgi Mola - Ceren

Gökcen Gökçebağ - Kubilay

Dilşah Demir - Gözde

Destan Batmaz - Barış

Yurdaer Tosun

Fatih Dönmez

Ahmet Vuran

Kadir Tun

Furkan İnci

Yusuf İslam Unan

celal ile ceren oyuncuları

CELAL İLE CEREN FİLMİ KONUSU

30'lu yaşlarını süren Celal (Şahan Gökbakar), Karaköy'de babasının elektrikçi dükkânında çalışmaktadır. Sözlüsü yine 30 yaşlarında olan Ceren (Ezgi Mola) ise bir yapı marketinde çalışmaktadır. İki sevgilinin birlikteliği 6 yıla dayanmıştır ve hâlen Celal evlenme teklifinde bulunmamıştır. Celal bir arkadaşının bekârlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal yalan söyleyip Ceren'i kandırarak Aksaray'daki Rus konsomatrislerin bulunduğu partiye gider. Partide Celal'in arkadaşı büyük bir saflıkla ortamda Celal'in Rus kızlarla beraber eğlendiği video görüntülerini internete yükler. İnternette bu görüntüleri izleyen Ceren, Celal'den ayrılmak ister; onu hâlâ sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikâyet eden Celal, davet ettiği bir lokantadaki akşam yemeğinde, yalan söylemesindeki sebebin o olduğunu söyleyerek ve Ceren'i suçlayarak bir anda terk eder. Hayatının çoktan daha güllük gülistanlık olacağını sanırken Celal'in bekârlık günlerinde belalar da peşini bir türlü bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler artık yakındır ve kendisini affettirebilmek için tekrar eski sevgilisinin gönlünü almaya çalışır.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Ezgi Mola Şahan Gökbakar celal ile ceren

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