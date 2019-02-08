Celal Şengör yine Twitter'ın gündemine oturdu! 'Carl Sagan sahtekarın biriydi'

En son organ bağışı konusunda 'Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok' diyerek tartışma yaratan Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz aylarda da Eski Sözlük'te katıldığını soru cevap etkinliğinde kendi dışkısını yediğini itiraf etmişti.

Ünlü Prof. Dr. Celal Şengör, bu sefer de ülkemizde Cosmos belgesiyle geniş kitlelere ulaşan Amerikalı gökbilimci, astrobiyolog Carl Sagan hakkındaki sözleriyle damga vurdu.



Şengör, konuk olduğu Youtube kanalında popüler bilimin öncülerinden astronom Carl Sagan hakkında yorum yaptı.

Cosmos'u izleyip izlemediği sorulan Şengör, izlemediğini belirterek 'Ben Carl Sagan'ı tanıdım, sahtekarın biriydi. Arkası boş bir adamdı' dedi.

Katıldığı programda, konu Carl Sagan'ın yazımında yer alıp sunduğu Cosmos'a (Kozmos) gelince jeoloji profesörü Şengör, sunucuya "Sen Cosmos'un ne tarafını izledin?" diye sorup sunucunun "İkisini de izledim" cevabını vermesi üzerine Sagan'ın sahtekarın biri olduğunu söyledi. Şengör, Sagan için şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü ben Carl Sagan'ı tanıdım. Sahtekarın biriydi. Vallahi sahtekarın biriydi. Çok popüler, satış müthiş. Arkası boş bir adamdı ama onu söyleyeyim."

Şengör'ün Sagan hakkındaki açıklaması sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı!

Carl Sagan'a laf etmek için, insanın ruhi problemler yaşıyor olması lazım. Bu kadar değerli bir insana bu sözü söyleyen biri akıl tutulması yaşıyordur.

Şifa dilerim. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) 7 Şubat 2019

Kimi çıkıp Carl Sagan aslında bomboş biriydi diyor; ötekisi zamanda yolculuk yapan eşcinsel örgütün lideri Da Vinci'ydi diyor; beriki çıkıp alan uzmanı doktora işini öğretip ilaç firması adamı olmakla suçluyor. Hepsi Tv'de, gazetede. Sonra ülke neden bilimden uzak... Evet, evet. — can gurses (@canitti) 7 Şubat 2019

Celal Şengör'ün hakkında konusmadığı bi Carl Sagan kalmıştı — Il Grande Besiktas (@tosiclerindusko) 7 Şubat 2019

Celal Şengör çıktığı programlarda 3 saat dünyanın şeyini anlatıyor, onlardan bahsetmek yerine söylediği bir sözü oradan çekip onu tartışıyorsunuz. Bilim işte bu kafa yüzünden gelişmiyor. Öğrenmekten çok polemik peşinde koşan adamlar yüzünden gelişmiyor. — Emre (@RamonnCisco) 7 Şubat 2019

Sagan'ın misyonu bilimi geniş kitlelere tanıtmaktı. Bu onu hiçbir şekilde sahtekar yapmıyor. Şengör de muhtemelen her gün sahada taş çevirmiyordur zannedersem, ona da sahtekar diyelim o zaman. — Tar Milus (@TarMilus) 7 Şubat 2019

Celal Şengör bu konuda çok da haksız sayılmaz. Sagan, enstitüde deneysel çalışmalara katılıp yeni keşifler yapmak yerine bilim tarihini anlatmayı seçen, labaratuvar yerine kütüphanede vakit geçiren, yeni olan hiçbir şeyi söyleyememiş bir bilim adamıdır, fizik dünyasında. — Dogan Can ERKAN (@DoganCanERKAN1) 7 Şubat 2019

#CelalŞengör, #CarlSagan'a sebepsiz yere sahtekar ve boş adam dedi. Ülkemizin bilimden uzaklaşıp sözde bilime ve gerçekten, gerçek sonrasına kayışını en tepeden gösteren skandaldır. Entelektüel olmak yetmez. Aydın olmak, halkı aydınlatmak ego kaldırmaz https://t.co/ODn25o8Bm8 — Kozan (@Khosann) 7 Şubat 2019



