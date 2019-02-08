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Celal Şengör yine Twitter'ın gündemine oturdu! 'Carl Sagan sahtekarın biriydi'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 08.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Özellikle son günlerde yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen isim Celal Şengör.

En son organ bağışı konusunda 'Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok' diyerek tartışma yaratan Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz aylarda da Eski Sözlük'te katıldığını soru cevap etkinliğinde kendi dışkısını yediğini itiraf etmişti.

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Ünlü Prof. Dr. Celal Şengör, bu sefer de ülkemizde Cosmos belgesiyle geniş kitlelere ulaşan Amerikalı gökbilimci, astrobiyolog Carl Sagan hakkındaki sözleriyle damga vurdu.

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Şengör, konuk olduğu Youtube kanalında popüler bilimin öncülerinden astronom Carl Sagan hakkında yorum yaptı.

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Cosmos'u izleyip izlemediği sorulan Şengör, izlemediğini belirterek 'Ben Carl Sagan'ı tanıdım, sahtekarın biriydi. Arkası boş bir adamdı' dedi.

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Katıldığı programda, konu Carl Sagan'ın yazımında yer alıp sunduğu Cosmos'a (Kozmos) gelince jeoloji profesörü Şengör, sunucuya "Sen Cosmos'un ne tarafını izledin?" diye sorup sunucunun "İkisini de izledim" cevabını vermesi üzerine Sagan'ın sahtekarın biri olduğunu söyledi. Şengör, Sagan için şu ifadeleri kullandı:

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"Çünkü ben Carl Sagan'ı tanıdım. Sahtekarın biriydi. Vallahi sahtekarın biriydi. Çok popüler, satış müthiş. Arkası boş bir adamdı ama onu söyleyeyim."

Şengör'ün Sagan hakkındaki açıklaması sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı!


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Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör Twitter carl sagan cosmos kosmos

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