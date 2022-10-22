MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cici Kız şarkısıyla bir döneme damga vuran Çelik Erişçi Şarkılar Bizi Söyler'de!

Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cici Kız şarkısıyla bir döneme damga vuran Çelik Erişçi Şarkılar Bizi Söyler'de!

22.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çelik; Ercan Saatçi ve İzel ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Bilindiği üzere; 1991 yılında bir albüm çıkardıktan sonra dağılan müzik grubu İzel-Çelik-Ercan tekrar bir araya geldi. 90'lı yıllara damga vuran müzik grubu seneler sonra Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'de sevilen parçalarını seslendirecek. Peki, Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Çelik Erişçi'nin hayatı ve biyografisi...

Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cici Kız şarkısıyla bir döneme damga vuran Çelik Erişçi Şarkılar Bizi Söyler'de!

Çelik; Ercan Saatçi ve İzel ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin konuğu olacak. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından birçok kişi araştırma yapmaya başladı. Peki, Çelik kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Çelik'in hayatı ve biyografisi...

ÇELİK KİMDİR?

Çelik 12 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İşçi bir babanın evladı olan Erişçi'nin, babasının mesleği terzilik iken, işleri kötü gitmiştir ve akabinde Arçelik fabrikasında iş bulmuştur. Sonrasında fabrikanın uğur getirdiğine inandıkları için adını "Çelik" koymuşlardır.

İlköğrenimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Pendik Lisesinde tamamlamış olan Çelik, Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanmasına rağmen devam etmemiştir. Babasından gizli olarak konservatuvar sınavlarına girmiş olan Çelik, konservatuarı kazanmıştır.

1985 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümüne kayıt yaptırdı ve kontrabas enstrümanını seçmiştir. Konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükselmiştir. Babasının ani ölümüyle sarsılmış ve sonrasında bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde (Caddebostan Minder Bar/ Zeki-Çetin Müesseseleri'nde) önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başlamıştır. Kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle beraber aynı yerde sahne almaya başlamışlardır.

1992 senesinde müzikal kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrılarak ilk solo albümünün çalışmalarına başlamıştır. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri kapsamında İzel-Çelik-Ercan üçlüsü olarak aldıkları Yılın En İyi Grubu Ödülü'nü alma başarısını solo kariyerinde de devam ettirmiştir ve 1995 senesinde Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı Ödülü'ne layık görülmüştür. Rod Stewart'ın İstanbul İnönü Stadı'nda verdiği konserde ön grup olarak sahne almıştır.

1995 senesinde Makedonya'daki uluslararası yarışmada "Sevemem" isimli şarkıyla ikincilik ödülü almıştır. "Sevemem" adlı şarkıyla Makedonya'da aldığı ödülü radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izlemiştir. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü "Benimle Kal" ile başarısını sürdürmüştür. Bu albümde müzikseverler "daha duygusal bir Çelik" ile karşılaşmıştır.

"Hercai" adlı şarkısı 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Beste Ödülü'nü almıştır. Sanatçının "Yaman Sevda" isimli üçüncü albümünde, alışılagelen Çelik sound'undan farklı olarak rock etkilerinin göze çarptığı albümde Şebnem Ferah gibi sanatçıların eşlik ettiği birbirinden farklı on parça yer almıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Çıra'ya ifşa şoku! Annesinin Selin Ciğerci yorumu olay olduGökhan Çıra'ya ifşa şoku! Annesinin Selin Ciğerci yorumu olay oldu
Kasık dekoltesi! 'Az kalsın ön bölgesi görünecek' sözü kızdırdıKasık dekoltesi! 'Az kalsın ön bölgesi görünecek' sözü kızdırdı
Kardashian'ın doktoruna servet harcadı! Son hali...Kardashian'ın doktoruna servet harcadı! Son hali...
Anahtar Kelimeler:
Şarkılar Bizi Söyler çelik izel çelik ercan şarkılar bizi söyler konukları Sibel Can yaşında ele kelebe

En Çok Okunan Haberler

Faizsiz kredi için çifte haber!

Faizsiz kredi için çifte haber!

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

Hepsi çöpten çıktı: Tam 14 tane çeyrek, yüreğim cız etti

Hepsi çöpten çıktı: Tam 14 tane çeyrek, yüreğim cız etti

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.