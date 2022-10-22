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Ercan Saatçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ercan Saatçi'nin hayatı ve biyografisi!

22.10.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ercan Saatçi, İzel ve Çelik ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Bilindiği üzere; 1991 yılında bir albüm çıkardıktan sonra dağılan müzik grubu İzel-Çelik-Ercan tekrar bir araya geldi. 90'lı yıllara damga vuran müzik gurubu seneler sonra Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'de sevilen parçalarını seslendirecek. Peki, Ercan Saatçi kimdir, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ercan Saatçi nereli ve kaç yaşında?

Ercan Saatçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ercan Saatçi'nin hayatı ve biyografisi!

Ercan Saatçi İzel ve Çelik ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin konuğu olacak. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından birçok kişi araştırma yapmaya başladı. Peki, Ercan Saatçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ercan Saatçi'nin hayatı ve biyografisi...

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Üsküdar'da geçen Saatçi, mandolin, akordeon ve keman dersleri aldı. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken, okulun müzik grubunu kurdu ve müzik yarışmalarına katıldı.

Ercan Saatçi, 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Kontrbas okudu. Henüz öğrenciyken TRT Eurovision finallerine katıldı. O yaşlarda, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. Ardından 1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu. Grup Vitamin, başarıdan başarıya koştu. Ercan Saatçi, Gökhan Semiz ile anlaşamadığı için Grup Vitamin'den ayrıldı.

Popstar, Türkstar, Star Avıü Alaturka Solist gibi yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Rec by Saatchi adında kendi şirketini kuran müzisyen, bir süre Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Kariyeri boyunca 600'e yakın şarkı sözü, 400'ü aşkın beste ve düzenleme yapan Saatçi, en son 2020 yılında Kanal D ekranlarında, 'Çok Akustik' programını sundu.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ERCAN SAATÇİ NE İŞ YAPIYOR?

Ercan Saatçi Şarkıcı ve film müziği bestecisidir. Ünlü şarkıcı oyuncuk da yapmıştır. Ercan Saatçi'nin Zeynep Saatçi ve Sinan Ali Saatçi adında çocuğu vardır.

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