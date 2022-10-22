İzel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İzel'in yüzüne ne oldu?

İzel; Ercan Saatçi ve Çelik ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin konuğu olacak. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından birçok kişi araştırma yapmaya başladı. Peki, İzel kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İzel'in hayatı ve biyografisi...

İZEL KİMDİR?

İZEL KİMDİR?

29 Nisan 1969 tarihinde Yalova'da dünyaya gelen İzel, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur ve üç telli kemençe eğitimi almıştır. Okul ve cemiyet korolarında çok kez yer alan isim, müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım atmıştır. Daha sonra Eurovision Türkiye elemelerine ilk olarak 1989'da Neco'nun seslendirdiği 'Fora Fora' şarkısında Neco'ya vokalist olarak eşlik etmiştir.

1990 yılında bu kez tek başına 'Selam Yabancı' şarkısıyla elemelere katılmış ve 1 puanla sonuncu olmuştur. Nihayet Türkiye'yi, 1991 senesinde, İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte seslendirdiği İki Dakika adlı şarkı ile temsil etmiştir.

İzel, 1994 senesinde Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirmiş olduğu ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarksıyla birincilik ödülünün sahibi olmuştur. Bu arada Grup Vitamin'in 1990-1991 arasındaki ilk kadrosunda yer almış ve grubun ilk albümünde bulunan 'Bol Vitamin', 'Bir Derste' ve 'Özgün Müzik' şarkılarında vokal yapmıştır.

1991 yılının sonlarına doğru üç üniversite öğrencisi, Ajda Pekkan'la Almanya'ya ön grup olarak turneye çıkmıştır. Bu üç genç, ülkelerine döndüklerinde bir anda ünlü oldu. Duruma bakıp bir albüm çıkardılar ve albüm bir milyon barajını aşmayı başardılar. Aralarından Çelik Erişçi gruptan ayrıldı. İzel ve Ercan Saatçi bir albüm daha yaptılar.

İzel'in ilk solo albümü Adak, 1995 senesinde çıktı. İkinci albümü Emanet ise 1997'de çıktı. Üçüncü albümü Bir Küçük Aşk, 1999'da çıktı ve 2001'de Bebek adlı dördüncü albümünü çıkardı.

İZEL ALBÜMLERİ

Kendiliğinden Olmalı (2019)

Özledim (İzel-Çelik-Ercan) (1991)

İşte Yeniden (İzel-Ercan) (1993)

Adak (1995)

Jazz Nağme (2010)

Aşk En Büyüktür Her Zaman (2012)

Emanet (1997)

Bir Küçük Aşk (1999)

Bebek (2001)

Şak (2003)

Bir Dilek Tut Benim İçin (2005)

Işıklı Yol (2007)

