Çelik'ten yıllar sonra gelen 'Ateşteyim' itirafı

90’lı yıllardan bu yana müzik sektöründe varlığını sürdüren şarkıcı Çelik, 2. Safya programına konuk oldu.

Kendisine yöneltilen soruları büyük bir içtenlikle yanıtlayan Çelik yaptığı bir itirafla ekranları karşısındaki seyirciyi şaşırttı. Yazdığı şarkı sözleriyle büyük beğeni kazanan ve aynı zamanda üretken bir sanatçı olan Çelik 1993 yılında çıkardığı ilk solo albümünde yer alan 'Ateşteyim' şarkısıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Şarkı sözlerini yazarken yaşanan duyguların da çok belirleyici olduğunu söyleyen Çelik, çok beğenilen şarkısıyla ilgili şu itirafta bulundu:

“Evliliğim yasal olarak bitmemişti ancak ben o sıralarda başka birine ilgi duyuyordum. Kağıt üzerinde bitmemişti ancak evliliğim bitmişti yine de o sırada bir ilişki yaşamaktan dolayı kendimi suçluyordum. İşte Ateşteyim şarkısı o sırada yazılmış bir parçadır.”

