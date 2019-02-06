Çelik'ten yıllar sonra gelen 'Ateşteyim' itirafı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

Şarkıcı Çelik konuk olduğu magazin programında 1993 yılında çıkardığı albümde yer alan 'Ateşteyim' şarkısıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Çelik'ten yıllar sonra gelen 'Ateşteyim' itirafı

90’lı yıllardan bu yana müzik sektöründe varlığını sürdüren şarkıcı Çelik, 2. Safya programına konuk oldu.

Kendisine yöneltilen soruları büyük bir içtenlikle yanıtlayan Çelik yaptığı bir itirafla ekranları karşısındaki seyirciyi şaşırttı. Yazdığı şarkı sözleriyle büyük beğeni kazanan ve aynı zamanda üretken bir sanatçı olan Çelik 1993 yılında çıkardığı ilk solo albümünde yer alan 'Ateşteyim' şarkısıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Şarkı sözlerini yazarken yaşanan duyguların da çok belirleyici olduğunu söyleyen Çelik, çok beğenilen şarkısıyla ilgili şu itirafta bulundu:

“Evliliğim yasal olarak bitmemişti ancak ben o sıralarda başka birine ilgi duyuyordum. Kağıt üzerinde bitmemişti ancak evliliğim bitmişti yine de o sırada bir ilişki yaşamaktan dolayı kendimi suçluyordum. İşte Ateşteyim şarkısı o sırada yazılmış bir parçadır.”

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Kimse beklemiyordu; Oscarlı yıldız Jennifer Lawrence’dan sürpriz hamle!Kimse beklemiyordu; Oscarlı yıldız Jennifer Lawrence’dan sürpriz hamle!
İlk kez net konuştu: Uzun yıllar sürecek bir ilişki...İlk kez net konuştu: Uzun yıllar sürecek bir ilişki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çelik çelik ateşteyim

En Çok Okunan Trend Haberler

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Balayında tutuklandı, idam edilebilir

Balayında tutuklandı, idam edilebilir

Gören şaştı kaldı! 'İlk defa karşılaşıyorum'

Gören şaştı kaldı! 'İlk defa karşılaşıyorum'

'Seks yaparken durması için dua ediyordum'

'Seks yaparken durması için dua ediyordum'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lawrence nişanlandı

Kimse beklemiyordu; Oscarlı yıldız Jennifer Lawrence’dan sürpriz hamle!

Cem Yılmaz Defne Samyeli'ye olan aşkını anlattı

İlk kez net konuştu: Uzun yıllar sürecek bir ilişki...

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı: Elif Aksu

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı

Survivor Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer kaç yaşında, nereli?

Survivor'da dikkatleri üzerine çekti!

Afroditi Skafida kimdir? Survivor Yunanistan yarışmacısı Afroditi Skafida kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2019'a damga vurdu!

Survivor Yusuf Karakaya kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşında, nereli, işi nedir?

Survivor Yusuf Karakaya kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşında, nereli, işi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.