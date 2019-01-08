MAGAZİN

Celil Nalçakan ayrılığı böyle duyurdu: Hoşça kal canımın içi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile ayrıldı. Nalçakan ayrılığını Instagram hesabından duygusal bir mesajla duyurdu.

Celil Nalçakan ayrılığı böyle duyurdu: Hoşça kal canımın içi

Celil Nalçakan, bir süredir birlikte olduğu pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile yollarını ayırdı.

Nalçakan, Instagram sayfasında paylaştığı duygusal mesaj ile sevgilisine veda etti.

Birlikte yer aldıkları bu kareyi hesabında paylaşan oyuncu altına şu notu düştü:

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"Bin hata, bin bir kavga, yokuş aşağı inerken yanakta bir gamze oluyor... Aileme ve bana bu kadar kıy-met verdiğin için, hem “elveda”, hem “eyvallah” dediğin için, güzel gülen gözlerin bir zaman parladığı için, sana çok teşekkür ederim canımın içi Ceren Kahyaoğlu… Hata da, günah da suç da ben’im... Hoşça kal canımın içi en sevdiğim... Ayağına taş, gözüne yaş değmesin..."

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Anahtar Kelimeler:
celil nalçakan Ceren Kahyaoğlu

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