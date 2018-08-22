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Celso Borges: Fenerbahçe'ye karşı iyi sonuç almaya çalışacağız

GÖZTEPE HABERLERİ  | 22.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 25 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin Kosta Rikalı oyuncusu Celso Borges, "İyi bir takımımız var, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almaya çalışacağız." dedi.

Celso Borges: Fenerbahçe'ye karşı iyi sonuç almaya çalışacağız

Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı puansız kapatan Göztepe, 3. haftadaki Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İdmanda ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması yapan sarı-kırmızı futbolcular son bölümde taktik çalıştı.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Kadu ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra hafif ağrıları bulunan Nabil Ghilas da antrenmana katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Celso Borges, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe tercihinin kariyeri için yeni bir deneyim olacağını söyledi. Çok mutlu olduğunu aktaran Borges, "Coşkulu, arzulu ve istekliyim. Umuyorum ki güzel şeyler yaşayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Borges, Galatasaray karşısında sahada gerekenleri yapmalarına rağmen puan alamadıklarını belirterek, bu haftaki Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

İzmir'de ilk maçına çıkacağı için heyecanlı olduğun bildiren Borges "İyi bir takımımız var, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almaya çalışacağız." diye konuştu.

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Göztepe Celso Borges

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