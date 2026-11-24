Celta Vigo ile AFC Bournemouth, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Estadio Balaidos sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Celta Vigo, son haftalarda istediği performansı sergileyemedi. AFC Bournemouth ise galibiyet serisi ile dikkat çekiyor.
Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 14. sırada.
AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 4 galibiyet alırken 11 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 11 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 18 puanla 5. sırada.
AFC Bournemouth, son 5 maçında 5 galibiyet alarak formunu sürdürüyor.
Celta Vigo, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet yaşadı. Bu durum, takımın Avrupa'daki yarışında olumsuz bir etki yaratıyor.
Celta Vigo kadrosunda Borja Iglesias (Sakat - Kas Sakatlığı), Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
AFC Bournemouth kadrosunda Alex Toth (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Veljko Milosavljevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eli Junior Kroupi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniel Jebbison (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanlu Sanchez (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Maximilian Aarons (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Fraser Forster (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Celta Vigo kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pablo Duran, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Miguel Roman. AFC Bournemouth kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Evanilson, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Justin Kluivert.
Okuyucu Yorumları 0 yorum