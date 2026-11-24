UEFA Avrupa Ligi Celta Vigo Perşembe 20:45 AFC Bournemouth

Celta Vigo ile AFC Bournemouth, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Estadio Balaidos sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Celta Vigo, son haftalarda istediği performansı sergileyemedi. AFC Bournemouth ise galibiyet serisi ile dikkat çekiyor.

Lig Durumu Celta Vigo 14. İspanya La Liga O 13 G 2 B 7 M 4 P 13 11 Attığı Gol 12 Yediği Gol -1 Averaj AFC Bournemouth 5. İngiltere Premier Ligi O 11 G 5 B 3 M 3 P 18 18 Attığı Gol 14 Yediği Gol +4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Celta Vigo 11 / 12 AFC Bournemouth 18 / 14 İç Saha / Deplasman Performansı CV Celta Vigo İç saha Oynanan Maç 7 G / B / M 2 / 3 / 2 Gol 9 – 6 AB AFC Bournemouth Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 1 / 2 Gol 9 – 10

Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 6 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 14. sırada.

AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 4 galibiyet alırken 11 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 11 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 18 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Celta Vigo M B M B G tüm kulvarlar Real Madrid 2-1 Celta Vigo İspanya La Liga M

Salamanca UDS 0-5 Celta Vigo İspanya Kral Kupası G

Celta Vigo 0-0 Levante İspanya La Liga B

Celta Vigo 1-2 Union St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi M

Rayo Vallecano 3-0 Celta Vigo İspanya La Liga M AFC Bournemouth G G G G G tüm kulvarlar AFC Bournemouth 2-0 Nottingham Forest İngiltere Premier Ligi G

Ipswich Town 1-2 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi G

Sparta Prag 1-3 AFC Bournemouth UEFA Avrupa Ligi G

AFC Bournemouth 2-0 Leeds United İngiltere Premier Ligi G

AFC Bournemouth 3-0 Aston Villa İngiltere Lig Kupası G

AFC Bournemouth, son 5 maçında 5 galibiyet alarak formunu sürdürüyor.

Maç öncesi değerlendirme

Celta Vigo, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet yaşadı. Bu durum, takımın Avrupa'daki yarışında olumsuz bir etki yaratıyor.

Eksik Oyuncular Celta Vigo 3 eksik Borja Iglesias Carl Starfelt Miguel Roman AFC Bournemouth 8 eksik Alex Toth Julian Araujo Veljko Milosavljevic Eli Junior Kroupi Daniel Jebbison Juanlu Sanchez Maximilian Aarons Fraser Forster

Celta Vigo kadrosunda Borja Iglesias (Sakat - Kas Sakatlığı), Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

AFC Bournemouth kadrosunda Alex Toth (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Veljko Milosavljevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eli Junior Kroupi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniel Jebbison (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanlu Sanchez (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Maximilian Aarons (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Fraser Forster (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Miguel Roman Celta Vigo 1 Gol 2 Asist Hugo Gonzalez Celta Vigo 1 Gol 2 Asist Pablo Duran Celta Vigo 3 Gol 0 Asist Iago Aspas Celta Vigo 1 Gol 1 Asist Evanilson AFC Bournemouth 6 Gol 4 Asist Marcus Tavernier AFC Bournemouth 5 Gol 1 Asist Justin Kluivert AFC Bournemouth 2 Gol 2 Asist Alex Scott AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist

Celta Vigo kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pablo Duran, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Miguel Roman. AFC Bournemouth kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Evanilson, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Justin Kluivert.