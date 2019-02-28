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Celta Vigo'da Emre Mor takımla çalışmalara başladı

İSPANYA HABERLERİ  | 28.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı.

Celta Vigo'da Emre Mor takımla çalışmalara başladı

İspanya'nın Celta Vigo ekibinde futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu Emre Mor, kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre'nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu. 21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Celtan Vigo İspanya La Liga

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