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Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, İspanya Liginin ne zaman tamamlanacağını açıkladı!

İSPANYA HABERLERİ  | 22.03.2020 21:29 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, corona virüsü gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunurken, İspanya Futbol Federasyonu'nun ligi ne zaman tamamlamayı planladığını açıkladı.

Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, İspanya Liginin ne zaman tamamlanacağını açıkladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da kariyerini sürdüren Okay Yokuşlu, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasakları bulunduğunu söyleyen Yokuşlu, "15 günlük sokağa çıkma yasağımız var, bunu 15 gün daha uzattılar" dedi.

Karantina sürecinde nasıl spor yaptıklarını anlatan milli futbolcu, ''Evinde spor aleti olmayan arkadaşlarımıza kulübümüz bu aletleri temin ediyor. Evde bulunan aletlere göre her oyuncuya kişisel antrenmanlar veriliyor" diye konuştu.

İspanya'da liglerin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise 26 yaşındaki oyuncu, ''İspanya Futbol Federasyonu, her şey iyi gittiği takdirde, mayıs ortasında sezonu başlatıp temmuz ayında bitirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
La Liga İspanya Ligi okay yokuslu koronavirüs

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