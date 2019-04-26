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Celtics efsanelerinden John Havlicek 79 yaşında hayatını kaybetti

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 26.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Boston Celtics tarihinin en önemli basketbolcularından John Havlicek, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu

Celtics efsanelerinden John Havlicek 79 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics'in efsane oyuncuları arasında yer alan John Havlicek, 79 yaşında vefat etti. Boston Celtics'ten yapılan açıklamada, Havlicek'in 79 yaşında hayat veda ettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

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NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu arasında gösterilen John Havlicek, tüm kariyeri boyunca formasını giydiği Boston Celtics'te 8 şampiyonluk yaşarken, 13 kez all-star, 1 kez de NBA finallerinin en iyi oyuncusu seçilmişti. 1962-1978 yılları arasında görev aldığı Celtics'te en fazla maça çıkan ve sayı atan oyuncu rekorlarını da elinde tutan Havlicek'in 17 numaralı forması, kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
John Havlicek Boston Celtics NBA
 

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