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Cem Adrian'dan Yılmaz Erdoğan paylaşımı

22.06.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dalaman'da Yılmaz Erdoğan ile bir araya gelen şarkıcı Cem Adrian, birlikte çekilen fotoğraflarını, "Yıllardır beklediğim bir an..." ifadeleriyle Instagram'dan paylaştı.

Cem Adrian'dan Yılmaz Erdoğan paylaşımı

Şarkıcı Cem Adrian, hafta sonu Muğla'nın Dalaman ilçesinde oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile bir araya geldi. Koyu bir sohbete dalan ikili, bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Adrian, Yılmaz Erdoğan ile birlikte çekilen fotoğrafını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Şarkıcı, gönderisine, "Bu topraklardaki en değerli sanat insanlarından biri ile bir hatıra... Yıllardır beklediğim bir anın fotoğrafıdır. Tarifi zor Yılmaz abimiz..." notunu düştü.

Adrian ile Erdoğan'ın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Cem Adrian
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