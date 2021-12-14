Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

Cem Bölükbaşı'nın hayatı, Formula 2 sezon sonu testlerine katılacağını sosyal medya hesabı üzerinden açıklamasının ardından merak konusu oldu. Cem Bölükbaşı 2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi oldu. İşte merak edilenler...

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

9 Şubat 1998 doğumlu Cem Bölükbaşı 23 yaşında. Bölükbaşı'nın hız tutkusunu Bölükbaşı henüz 6 yaşındayken fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. Bölükbaşı 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı. I-Racing ‘de 80.000 kişi içinden 35'e girmeyi başaran Bölükbaşı, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kaldı ve Fernando Alonso takımına seçildi. 2017’de Abu Dabi’de dünya beşinciliğini, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikinciliğini elde etti. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. Bölükbaşı 4 Haziran 2019’da gerçek piste çıktı, klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katılım gösterdi.

2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın hepsine çıkan Cem Bölükbaşı toplamda 61 puan kazandı ve şampiyonayı 9. sırada tamamladı. Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı.



