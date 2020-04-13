Cem Davran karantinada kendini ev işlerine verdi!

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın evde kalın çağrısına uyan sanatçılardan Cem Davran, son haliyle hem güldürdü hem düşündürdü. Sevilen oyuncunun #volume3 etiketiyle yaptığı paylaşımın karantina ile ilgili bir komedi serisine ait olduğu anlaşılınca ne zaman sahnelere döneceği de merak edildi.

CEM DAVRAN'IN KARANTİNA GÜNLÜĞÜNDEN YANSIMALAR

Sahnedeki duruşuyla ve esprili tavırlarıyla herkes tarafından sevilen Cem Davran için oyunculuk evde de devam ediyor. Evde kalma sürecini tiyatro tadında değerlendiren ünlü oyuncunun karantinaya ait ilk paylaşımı börek yaptığı anlar olurken ikinci bölümde elektrikli süpürge ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Mizahtan vazgeçmeyen sanatçı son olarak şezlong üzerinde güneşlenirken çektirdiği fotoğrafı takipçilerine göstererek dikkatleri üzerine çekti!

''BU GİDİŞ GİDİŞ DEĞİL!''

Sevilen oyuncu, karantinada kaldıkça neler yapılabileceğini farklı bir üslupla anlatmayı seçerek hayranlarından büyük ilgi gördü. Mont ve güneş gözlüğü ile güneşlenmeyi tercih eden sanatçı, fotoğrafının altına '' Bu gidiş gidiş değil.'' notunu düşerek sosyal medyada farkındalık yarattı. Ruh sağlığının evden dışarı çıkılmadığında nasıl etkilendiğini eğlenceli bir yöntemle anlatması Cem Davran'ın takipçileriyle arasında samimi bir bağ oluşturdu. Ayrıca karantina hallerinin sergilendiği #volume serisinin devam edip etmeyeceği ise merak uyandırdı.