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Cem Davran karantinada kendini ev işlerine verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 10:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı herkes gibi karantinada olan Cem Davran, sosyal medyada yayınladığı son fotoğrafla akıllarda soru işareti bıraktı. Önceki paylaşımlarında da ev halleriyle takipçilerini şaşırtan usta oyuncu, bu kez güneşlenmeye karar verdi. Davran'ın yayınladığı fotoğraftaki önemli detay ise gözlerden kaçmadı.

Cem Davran karantinada kendini ev işlerine verdi!

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın evde kalın çağrısına uyan sanatçılardan Cem Davran, son haliyle hem güldürdü hem düşündürdü. Sevilen oyuncunun #volume3 etiketiyle yaptığı paylaşımın karantina ile ilgili bir komedi serisine ait olduğu anlaşılınca ne zaman sahnelere döneceği de merak edildi.

CEM DAVRAN'IN KARANTİNA GÜNLÜĞÜNDEN YANSIMALAR

Sahnedeki duruşuyla ve esprili tavırlarıyla herkes tarafından sevilen Cem Davran için oyunculuk evde de devam ediyor. Evde kalma sürecini tiyatro tadında değerlendiren ünlü oyuncunun karantinaya ait ilk paylaşımı börek yaptığı anlar olurken ikinci bölümde elektrikli süpürge ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Mizahtan vazgeçmeyen sanatçı son olarak şezlong üzerinde güneşlenirken çektirdiği fotoğrafı takipçilerine göstererek dikkatleri üzerine çekti!

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''BU GİDİŞ GİDİŞ DEĞİL!''

Sevilen oyuncu, karantinada kaldıkça neler yapılabileceğini farklı bir üslupla anlatmayı seçerek hayranlarından büyük ilgi gördü. Mont ve güneş gözlüğü ile güneşlenmeyi tercih eden sanatçı, fotoğrafının altına '' Bu gidiş gidiş değil.'' notunu düşerek sosyal medyada farkındalık yarattı. Ruh sağlığının evden dışarı çıkılmadığında nasıl etkilendiğini eğlenceli bir yöntemle anlatması Cem Davran'ın takipçileriyle arasında samimi bir bağ oluşturdu. Ayrıca karantina hallerinin sergilendiği #volume serisinin devam edip etmeyeceği ise merak uyandırdı.

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CEM DAVRAN SEVGİSİ BÜYÜYOR!

Başarılı oyuncu yer aldığı projelerle seyirci ile olan diyaloğunu genişletirken, koronavirüsten dolayı tiyatroya ara vermek zorunda kaldı. Karantinadayken işlerini evde yürütenler gibi Cem Davran da çalışma alanı olan sahneyi evine taşıdı. Parlak fikirlerini sosyal medya üzerinden sevenlerine ulaştıran ünlü sanatçı bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.

Sosyal izolasyona dikkat edilmesiyle evinde ailesi ile beraber vakit geçiren ünlü sanatçı Cem Davran'ın yaptığı son paylaşımın ardından takipçilerden yorumlar gecikmedi. "Güneş çarpmasın Cem Bey.", "Şifayı bulmuşsun, güneşten gelen D vitamini." sözleri ünlü oyuncunun ne kadar sevildiğini ve özlendiğini gösterdi.

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