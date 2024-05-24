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Cem Özer'in estetik yorumu gündem oldu: "Dudaklar bahçe hortumuna dönmüş"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 17:41
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Son dönemlerde oyuncuların yaptığı estetikler çok konuşuluyor. Ünlü televizyoncu ve oyuncu Cem Özer, bir süredir gündemde yer alan ünlülerin yaptırdığı estetik işlemlere değindi. Özer, "Oyuncu yüzüyle oynamaz çünkü Allah tarafından kendisine bahsedilmiş suratlar var. Bağdat Caddesi'nde yürüdüğüm zaman hepsinin birbirine benzediğini görüyorum. Dudakları bahçe hortumuna dönmüş" dedi.

Cem Özer'in estetik yorumu gündem oldu: "Dudaklar bahçe hortumuna dönmüş"

Son günlerde ünlü isimlerin yaptırdığı estetik işlemler sık sık gündeme geliyor. Oyunculuğu ve özel hayatıyla da çok konuşulan Cem Özer, 'estetik' tartışmasına dahil oldu.

Geçtiğimiz günlerde Levent'te gerçekleşen bir açılışa katılan 64 yaşındaki oyuncu son dönemde artan estetik operasyonlar hakkında konuştu.

CEMÖZERR

"HEPSİNİN BİRBİRİNE BENZEDİĞİNİ GÖRDÜM"

TV100'ün haberine göre; Özer, konu hakkında şunları ifade etti:

"Yapmasınlar, yaptırmasınlar. Dünyaca ünlü starlar hepsi normal. Bu insanların parası mı yok, aklı mı yok? Neden yaptırmıyorlar? Oyuncu yüzüyle oynamaz çünkü Allah tarafından kendisine bahsedilmiş suratlar var. İlginçliği o. Bağdat Caddesi'nde yürüdüğüm zaman hepsinin birbirine benzediğini görüyorum. Dudakları bahçe hortumuna dönmüş."

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